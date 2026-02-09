Grammy ou Super Bowl: Por que Bad Bunny teve que escolher um dos dois?

Puerto Rican singer Bad Bunny performs during Super Bowl LX Patriots vs Seahawks Apple Music Halftime Show at Levi's Stadium in Santa Clara, California on February 8, 2026. (Photo by JOSH EDELSON / AFP)
Redatora
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 16h42.
Bad Bunny, atração do show do intervalo do Super Bowl 2026, teria sido impedido de se apresentar no Grammy 2026 por uma restrição contratual ligada ao evento da NFL. A informação foi mencionada pelo apresentador Trevor Noah durante a cerimônia realizada no domingo passado, em uma conversa com o cantor no palco.
No diálogo, Noah afirmou que quem se apresenta no Super Bowl fica “contratualmente obrigado” a se apresentar apenas no evento da liga, o que impediria uma performance no Grammy.
Bunny respondeu que gostaria de cantar na premiação, mas não poderia. Segundo o cantor porto-riquenho, ele chegou ao evento acreditando que faria uma apresentação no prêmio mais importante da indústria musical, mas teria sido informado de que isso não seria permitido.
Apesar da suposta restrição, Bad Bunny acabou “participando” do show de outra forma. Ainda durante a cerimônia, Trevor Noah brincou e começou a cantar trechos de músicas do artista, sugerindo que a situação poderia ser interpretada como uma apresentação informal.
Em tom bem-humorado, o apresentador chegou a dizer que, se houvesse algum processo por causa da restrição citada, a responsabilidade não seria dele. "Se eles processarem vocês, a culpa não é minha", brincou. O momento foi tratado como uma maneira de incluir o artista no evento, mesmo sem uma performance completa.
Bad Bunny também recebeu aplausos do público ao aparecer no palco durante a premiação, em meio ao período em que se preparava para o show do intervalo do Super Bowl 2026.
Trevor Noah sings to Bad Bunny in Spanish and gets impromptu performance at #Grammys ahead of Super Bowl: “If they sue you, that’s not me” pic.twitter.com/Q2J94QMyQg
— Deadline (@DEADLINE) February 2, 2026