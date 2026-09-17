Áudios secretos da Princesa Diana serão revelados em novo documentário

RESUMO | A série documental "Diana Unheard" será apresentada internacionalmente pela Cineflix na MIPCOM, realizada de 12 a 15 de outubro em Cannes. Produzida pela Love Monday TV, a obra reúne gravações inéditas de 1991 nas quais a Princesa Diana fala sobre sua vida, seus relacionamentos e a família real britânica.

Uma nova série documental irá apresentar gravações de áudio inéditas da Princesa Diana. Em "Diana Unheard", que terá lançamento internacional, ela fala abertamente sobre sua vida, seus amores e a família real.

O documentário será lançado na MIPCOM, em Cannes, pela Cineflix, mas foi produzido pela Love Monday TV.

A produtora independente já produziu outros trabalhos sobre a família real, como "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors" (para a ITV) e "William and Harry: Love and Betrayal" (para o Channel 5).

A busca por fragmentos de Diana

Desde a sua entrada na família real britânica, o público sempre teve um grande interesse na vida de Diana. Nesta semana, o Palácio Real e o Conde Spencer, irmão de Diana, envolveram-se em uma troca de farpas pública por causa do livro de memórias dele sobre a vida e a morte da princesa.

Para o documentário, os produtores de "Diana Unheard" tiveram acesso a conversas de Diana com seu amigo James Colthurst em 1991. O material serviu de base para o livro "Diana: Her True Story", de Andrew Morton.

Nas gravações, Diana fala sobre a relação entre o príncipe Charles e Camilla e também sobre o então príncipe Andrew, que perdeu seus títulos reais após a repercussão de suas ligações com Jeffrey Epstein.

Apesar da franqueza, os produtores afirmaram que o documentário não irá retratar a história de Diana sob a ótica da vulnerabilidade.

"Ao produzir "Diana Unheard", quisemos desafiar a narrativa que, com demasiada frequência, retratou Diana, Princesa de Gales, simplesmente como uma vítima das circunstâncias", disse Kerene Barefield, Diretora Criativa da Love Monday TV à Variety.

"Aqui, Diana não aparece como uma vítima passiva dos acontecimentos, mas como uma mulher que assume o controle de sua própria história e arrisca tudo para fazer sua voz ser ouvida", afirma.

Lançamento global

É esperado que a série documental seja um dos grandes lançamentos da MIPCOM deste ano. O evento acontece entre os dias 12 e 15 de outubro, em Cannes, e reúne mais de 10.000 profissionais de mídia, incluindo produtores, distribuidores, compradores e plataformas de streaming de mais de 100 países.

“O que realmente diferencia "Diana Unheard" é a oportunidade única de ouvir várias horas de gravações íntimas da Princesa, a história dela, com a sua própria voz, em um momento decisivo de sua vida”, afirmou Richard Life, vice-presidente sênior de Aquisições e Coproduções da Cineflix Rights, que é responsável distribuição global do lançamento.

“Trinta anos depois, Diana continua sendo um ícone global e uma fonte de fascínio constante para o público. Estamos muito satisfeitos em representar esta minissérie premium da Love Monday TV e ansiosos para apresentá-la aos nossos compradores internacionais no MIPCOM.”

O que é "Diana Unheard"?

"Diana Unheard" é uma série documental produzida pela Love Monday TV que apresenta gravações de áudio inéditas da Princesa Diana sobre sua vida, seus relacionamentos e a família real britânica.

De quando são as gravações inéditas da Princesa Diana?

As gravações são de 1991 e registram conversas secretas entre a Princesa Diana e seu amigo James Colthurst. O material serviu de base para o livro "Diana: Her True Story", de Andrew Morton.

Sobre quem a Princesa Diana fala nas gravações?

A Princesa Diana fala sobre o então Príncipe Charles, Camilla e o então Príncipe Andrew, além de abordar sua vida pessoal, seus amores e a família real.

Como "Diana Unheard" pretende retratar a Princesa Diana?

Segundo Kerene Barefield, diretora criativa da Love Monday TV, a série procura mostrar Diana como uma mulher que assumiu o controle da própria história, e não apenas como vítima passiva das circunstâncias.

Quando e onde "Diana Unheard" será apresentada?

"Diana Unheard" será apresentada na MIPCOM, evento realizado entre 12 e 15 de outubro em Cannes. A Cineflix Rights será responsável pelas vendas globais da série documental.