Com 152 lojas e mais de mil funcionários, Aramis vai faturar R$ 1 bilhão e não para de crescer

RESUMO | O grupo de moda masculina Aramis Inc. prevê alcançar seu primeiro R$ 1 bilhão em faturamento em 2026, após registrar R$ 658 milhões em 2025. Com 152 lojas, o grupo investirá R$ 32,5 milhões em expansão física, canais digitais e tecnologia, apoiado principalmente em franquias. A companhia pretende chegar a R$ 3 bilhões e administrar de seis a oito marcas até 2030.

Quando Henri Stad abriu a primeira Aramis, em 1995, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, a empresa tinha uma marca e uma loja.

Três décadas depois, o negócio comandado por seu filho, Richard Stad, soma 152 unidades, mais de 1.000 funcionários e vai sair de 2026 faturando seu primeiro bilhão de reais.

A Aramis faturou 658 milhões de reais em 2025. Para dar o próximo salto, a companhia ampliou a operação para além da grife que carrega seu nome.

Hoje, a Aramis Inc. funciona como uma house of brands, grupo que administra marcas com estratégias próprias, e reúne Aramis, Urban e Aramis Next, além da vertical de calçados e acessórios. E vem crescendo entre 18% e 20% ao ano desde 2020.

O plano ganhou mais dinheiro e lojas em 2026. A empresa reservou 32,5 milhões de reais para expansão física, capacidades digitais e tecnologia de varejo.

A diferença está também na maneira como escolhe os próximos endereços: vendas de lojas existentes, desempenho de multimarcas, comportamento regional e até espaços de uma marca dentro de outra alimentam as decisões sobre onde vale abrir uma operação.

“O franchising se consolidou como o principal vetor de expansão da Aramis porque conseguimos construir um modelo escalável, eficiente e altamente apoiado por dados”, diz André Yui, diretor de Negócios da companhia.

“Hoje, conseguimos identificar com precisão os mercados com maior potencial de consumo, estruturar operações com elevada previsibilidade e oferecer aos parceiros um ecossistema que vai muito além do produto e da marca.”

André Yui, da Aramis: Urban pode chegar a 100 milhões de reais em faturamento já em 2027 (Aramis/Divulgação)

A próxima etapa tem dois motores.

A Aramis ainda vê espaço para chegar a cerca de 200 lojas. A Urban, marca criada para um consumidor mais ligado a roupas casuais e funcionais, teria potencial inicial para cerca de 100 pontos entre lojas próprias e franquias, e já chegue aos primeiros 100 milhões de reais em faturamento em 2027.

A conta para chegar ao primeiro bilhão

Sair de 658 milhões de reais em 2025 para 1 bilhão de reais em 2026 exige um salto de cerca de 52%. É um ritmo acima dos 18% a 20% que a empresa diz ter registrado por ano desde a pandemia.

Parte da conta passa pelas novas lojas. Outra parte depende de fazer as unidades que já existem venderem mais.

Para isso, a tecnologia ganha força, e a distribuição dos produtos varia conforme o local de cada loja e o desempenho dos artigos que mais vendem nela.

"Uma loja em uma região quente pode receber mais bermudas. Uma unidade em um shopping com consumidor de maior renda pode ter produtos com preço médio mais alto", diz Guilherme Farinelli, Chief Revenue Officer e Chief Digital Officer da Aramis Inc.

O espaço dedicado a calçados, infantil ou Urban também muda conforme o comportamento daquela loja.

Guilherme Farinelli, da Aramis: companhia tem mais de 1.400 lojistas no canal multimarca (Aramis/Divulgação)

Esse nível de segmentação também chegou às reformas. O conceito de loja desenvolvido inicialmente para a reforma da unidade do Iguatemi São Paulo passou a servir de referência para novas aberturas e remodelações. Segundo os executivos, algumas lojas que adotaram o formato tiveram crescimento superior a 50% na comparação com a própria operação anterior.

A estratégia ajuda a explicar por que a empresa evita tratar expansão apenas como uma corrida por endereços. Uma loja nova precisa funcionar dentro da conta daquela praça, do aluguel e do público que circula ali.

Como a Aramis se prepara para abrir uma loja

É nessa parte que a Aramis tenta reduzir uma das maiores incertezas do varejo: descobrir se existe demanda suficiente antes de assumir o custo de uma nova loja.

A companhia tem mais de 1.400 lojistas no canal multimarca. Esses pontos funcionam também como fonte de informação.

Quando duas ou três multimarcas de uma determinada região passam a registrar vendas relevantes de uma marca do grupo, isso pode ser um sinal de que existe espaço para uma franquia.

O mesmo raciocínio vale dentro das próprias lojas.

A Urban começou sua expansão principalmente por meio de corners, espaços dedicados à marca dentro das unidades da Aramis. Em vez de partir diretamente para uma loja independente, a companhia consegue acompanhar quanto aquele espaço vende, quem compra e qual é a produtividade por metro quadrado.

Se os números sustentarem a tese, a praça pode avançar para o estágio seguinte.

Foi assim que a empresa passou a enxergar oportunidades para a Urban em shoppings onde a marca já tinha histórico de vendas. No Morumbi, em São Paulo, por exemplo, a companhia usou a operação anterior para validar público, posicionamento e modelo antes de acelerar a expansão.

“Nossa estratégia de crescimento utiliza inteligência de mercado para identificar regiões onde a marca já possui relevância junto ao consumidor e elevada aderência aos movimentos dos shopping centers e do varejo local”, afirma Farinelli. “Além disso, utilizamos a performance da nossa rede de multimarcas e corners integrados como um importante indicador de potencial para futuras operações monomarcas.”

Qual é a aposta na Urban

A Urban é hoje a peça com mais espaço para aumentar de tamanho dentro do grupo.

A marca nasceu apoiada na estrutura da Aramis. Em 2025, cerca de 87% da receita de varejo da Urban ainda vinha dos corners instalados dentro das lojas da marca principal. Em 2026, essa participação caiu para menos de 70%.

A expectativa da companhia é que, no ano seguinte, aproximadamente metade da receita já venha de lojas próprias da Urban.

O movimento é importante porque transforma a Urban em um negócio capaz de gerar seu próprio fluxo de clientes.

Neste ciclo, a empresa avançou com operações na Rua Oscar Freire, em São Paulo, no BH Shopping, em Belo Horizonte, e com a primeira franquia da marca no Shopping Grão-Pará, em Belém. O plano também inclui novas unidades em Curitiba e Brasília.

A Oscar Freire tem uma função específica. A loja serve como vitrine da marca para consumidores, lojistas multimarcas, possíveis franqueados e parceiros.

A tese da Urban nasceu de uma mudança percebida pela empresa no guarda-roupa masculino. O grupo passou a acompanhar consumidores que buscavam roupas com aparência mais arrumada, mas sem abrir mão de conforto, mobilidade e tecidos com mais tecnologia.

A Urban tem preço próximo ao da Aramis, o que também limita o número de cidades onde uma loja pode fazer sentido. Ainda assim, Yui e Farinelli enxergam espaço inicial para aproximadamente 100 operações.

Como está a expansão por franquia

Na marca Aramis, cerca de 70% do crescimento projetado deve vir das franquias. Os outros 30% ficam com lojas próprias, que a companhia usa principalmente para testar formatos, desenvolver experiências e ocupar pontos onde a operação exige investimento direto do grupo.

A rede tem hoje 54 franqueados. Alguns operam uma única loja, mas há quem tenha até nove unidades. Segundo os executivos, franqueados atuais recebem preferência em oportunidades para abrir lojas da Urban, mas a companhia também busca novos operadores para acompanhar o ritmo de expansão.

O processo de seleção inclui análise financeira e entrevistas. A decisão leva em conta também se o parceiro consegue operar dentro do modelo da companhia.

Para a Aramis, a franquia resolve uma parte importante da equação: permite aumentar a capilaridade sem colocar todo o capital da expansão no balanço da própria empresa.

O risco, porém, muda de lugar. Se uma unidade não gera retorno para o franqueado, a rede perde capacidade de reinvestir e crescer.

Por isso, os executivos dizem que volume de vendas, custo operacional e rentabilidade do ponto pesam na decisão entre uma loja própria e uma franquia.

Quais são os desafios e as oportunidades futuras

O primeiro bilhão depende de execução em um ano, no mínimo, desafiador. Os juros altos pressionam a economia e os parceiros do negócio. Além disso, tem o desafio de mão de obra e da escolha de franqueados.

A companhia já testa IA em atividades como distribuição de estoque, precificação, treinamento, cadastro e produção de imagens. O próximo passo é fazer a tecnologia entrar na rotina dos funcionários.

O plano de longo prazo é maior do que o primeiro bilhão. A companhia trabalha com a visão de chegar a 3 bilhões de reais em faturamento em 2030 e operar um ecossistema de seis a oito marcas. A partir de 2027, a estratégia também pode incluir a primeira aquisição.

Quanto a Aramis pretende faturar em 2026?

A Aramis Inc. prevê alcançar R$ 1 bilhão em faturamento em 2026, ante R$ 658 milhões em 2025. A meta representa um crescimento de aproximadamente 52%, acima dos avanços anuais de 18% a 20% registrados pela empresa desde 2020.

Quantas lojas a Aramis possui?

A Aramis Inc. possui 152 unidades e mais de 1.000 funcionários. A companhia estima que a marca Aramis tenha espaço para chegar a aproximadamente 200 lojas.

Quais marcas fazem parte da Aramis Inc.?

A Aramis Inc. reúne as marcas Aramis, Urban e Aramis Next, além da vertical de calçados e acessórios. Para 2030, o grupo pretende administrar um ecossistema de seis a oito marcas e alcançar faturamento de R$ 3 bilhões.

Como a Aramis escolhe onde abrir novas lojas?

A Aramis analisa vendas das lojas existentes, desempenho de mais de 1.400 lojistas multimarcas, comportamento regional e resultados dos corners instalados dentro de outras unidades. Segundo Guilherme Farinelli, executivo da Aramis Inc., esses dados ajudam a identificar regiões onde as marcas já têm relevância e potencial para operações próprias ou franquias.

Qual é o plano de expansão da Urban?

A Urban tem potencial inicial para chegar a cerca de 100 pontos entre lojas próprias e franquias e alcançar seus primeiros R$ 100 milhões em faturamento em 2027, segundo a companhia. A marca abriu operações em São Paulo, Belo Horizonte e Belém, e também planeja novas unidades em Curitiba e Brasília.

Qual é o papel das franquias na expansão da Aramis?

As franquias deverão responder por cerca de 70% do crescimento projetado da marca Aramis, enquanto as lojas próprias representarão os outros 30%. Segundo André Yui, diretor de Negócios da companhia, o modelo permite ampliar a presença da rede com operações escaláveis e apoiadas por dados.