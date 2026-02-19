Entenda as relações entre o ex-príncipe Andrew e Epstein

Na manhã dessa quinta-feira, 19, o ex-príncipe britânico Andrew Mountbatten-Windsor, irmão do rei Charles III, foi preso na casa de campo Wood Farm, localizada nos terrenos da mansão de Sandringham, no leste da Inglaterra.

Andrew, que completa 66 anos hoje, foi detido sob suspeita de má conduta em cargo público, após a forte polêmica gerada pela revelação de que, no passado, teria enviado documentos sensíveis do governo britânico ao criminoso sexual condenado americano Jeffrey Epstein.

Andrew é uma figura que aparece diversas vezes nos chamados “arquivos Epstein”, uma coletânea de dados relacionados às operações criminosas do americano, que conduzia, principalmente, esquemas de tráfico humano com fins sexuais para a elite política e financeira do mundo.

A falecida Virginia Giuffre, uma vítima do criminoso americano, afirmou em 2014 que foi traficada para o Reino Unido por Epstein quando ainda era menor de idade e obrigada a manter relações sexuais com o ex-príncipe, alegação que Andrew sempre negou.

A má conduta no exercício de um cargo público pode resultar em uma pena máxima de prisão perpétua, segundo o Crown Prosecution Service (Ministério Público da Coroa).

Quem é o ex-príncipe Andrew?

Irmão mais novo do rei Charles III, Andrew era o oitavo na linha de sucessão para o trono britânico. Todavia, no ano passado, o rei retirou do irmão todos os títulos reais e honrarias em decorrência do caso Epstein.

O ex-príncipe, que já foi considerado o "filho preferido" da rainha Elizabeth II, foi durante anos visto como um militar corajoso por ter atuado nas ilhas Malvinas, mas agora tornou-se uma mancha para a Coroa britânica devido aos seus vínculos com Jeffrey Epstein.

Qual a conexão de Andrew com o caso Epstein?

No dia 11 de fevereiro desse ano, novos documentos vieram à tona e sugerem que o irmão do rei Charles III repassou informações confidenciais a Jeffrey Epstein.

O Ministério Público informou que está "em contato" com a polícia sobre as suspeitas. Segundo um e-mail enviado ao financista e agressor sexual americano, com data de 24 de dezembro de 2010, o ex-príncipe teria encaminhado "um relatório confidencial" sobre oportunidades de investimento no Afeganistão.

O e-mail é mais um dos documentos, também incluídos nos arquivos Epstein, que sugerem que, em 2010, Andrew enviou ao financista relatórios sobre viagens de trabalho à China, Singapura e Vietnã. O ex-príncipe, hoje afastado da vida pública, era então representante especial do Reino Unido para o Comércio Internacional, cargo que ocupou entre 2001 e 2011.

Os novos documentos se somam às acusações de agressão sexual apresentadas contra o ex-príncipe por vítimas de Epstein como Virginia Giuffre, que faleceu em 2025.

Uma segunda vítima afirmou posteriormente, por meio de seu advogado, que Epstein a enviou à Inglaterra em 2010 para manter relações sexuais com Andrew. Além disso, outro advogado americano revelou que uma de suas clientes relatou que Epstein e o ex-príncipe a obrigaram a manter relações sexuais durante uma festa na Flórida em 2006.

Qual foi a reação do Rei Charles III?

Em um comunicado, o rei Charles III expressa sua preocupação com o caso, mas insiste que Andrew não deve receber tratamento especial:

"Recebi com profunda preocupação as notícias sobre Andrew Mountbatten-Windsor e a suspeita de má conduta em cargo público. O que se segue agora é o devido processo legal, justo e adequado, pelo qual esta questão será investigada de forma apropriada pelas autoridades competentes. Neste processo, como já afirmei, contam com o nosso total e irrestrito apoio e cooperação”, diz o monarca.

“Quero deixar claro: a lei deve seguir o seu curso. Enquanto este processo continua, não seria apropriado da minha parte fazer mais comentários sobre o assunto. Entretanto, minha família e eu continuaremos a cumprir nosso dever e a servir a todos”, conclui.

Com informações de agências