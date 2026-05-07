Tânia Maria volta a produzir tapetes após ‘O Agente Secreto’

A atriz Tânia Maria, de 79 anos, voltou a produzir tapetes artesanais no povoado de Santo Antônio da Cobra, em Parelhas, no Rio Grande do Norte, após o reconhecimento por “O Agente Secreto”.

Tânia Maria iniciou a carreira no cinema em 2019, aos 72 anos, depois de participar como figurante de “Bacurau”, dirigido por Juliano Dornelles e Kleber Mendonça Filho. Antes disso, trabalhava como artesã e costureira.

A retomada da produção artesanal foi compartilhada nas redes sociais. Em um vídeo, a atriz aparece costurando tapetes com a legenda “Fazendo arte para o seu lar”. Depois, mostrou o produto embalado.

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A volta ao artesanato ocorre após uma sequência de trabalhos como atriz. Além da campanha de “O Agente Secreto” durante a temporada de premiações, Tânia estrelou recentemente o longa “Yellow Cake”. O filme representou o Brasil no Festival de Roterdã e tem lançamento internacional previsto para maio.

Reconhecimento internacional

Em “O Agente Secreto”, Tânia Maria interpretou Sebastiana, proprietária de apartamentos em Recife que abriga refugiados e o personagem de Wagner Moura.

A atuação fez a atriz ser citada por publicações especializadas, como Variety e The Hollywood Reporter, entre os nomes lembrados para a categoria de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar. O filme recebeu quatro indicações.

Além de “O Agente Secreto” e “Yellow Cake”, Tânia participou do filme “Seu Cavalcanti” e gravou a série policial “Delegado”, prevista para estrear em 2026. A atriz também integra o elenco do curta “O Dilema das Rosas” e dos longas “Almeidinha” e “Adoção”.