Ator Song Jae Rim, de Queen Woo e Two Weeks, morre aos 39 anos

O ator sul-coreano Song Jae Rim, reconhecido por seu trabalho em k-dramas de sucesso como The Moon Embracing the Sun, Queen Woo e Two Weeks, foi encontrado morto aos 39 anos em seu apartamento no distrito de Seongdong, em Seul, capital da Coreia do Sul. A confirmação veio através de um comunicado da Delegacia de Polícia de Seongdong, que informou que o corpo foi encontrado junto a uma carta de duas páginas, cujo conteúdo ainda não foi divulgado. Embora rumores tenham surgido na internet especulando sobre suicídio, as autoridades destacaram que, até o momento, não há indícios de crime e que a investigação prossegue para determinar a causa exata do falecimento. As informações são do NDTV.

Song Jae Rim, nascido em 1985, iniciou sua carreira artística em 2009 no filme Actresses e rapidamente se destacou, ganhando visibilidade no cenário cinematográfico e televisivo sul-coreano. Ele se tornou amplamente conhecido em 2012, ao interpretar um papel marcante no drama histórico The Moon Embracing the Sun, que obteve enorme audiência na Coreia do Sul e consolidou seu nome entre os principais atores da sua geração. Ao longo dos anos, Song continuou a expandir sua trajetória na televisão, participando de séries de grande sucesso como Flower Boy Ramen Shop, Inspiring Generation, Goodbye Mr. Black, Let Me Hear Your Song, além de seu recente trabalho em Queen Woo.

A carreira de Song Jae Rim não se limitou à televisão. Ele também se aventurou no cinema, acumulando títulos como Grand Prix, The Suspect, Crazy Love e Yacha, além de Plop: A Man Who Lost His Business, mostrando versatilidade em papéis que variavam de dramas intensos a comédias leves. A dedicação e o talento do ator também se destacaram no teatro, com sua última aparição nos palcos em The Rose of Versailles, peça concluída em outubro deste ano. A produção foi sua despedida dos palcos e marcou um momento importante em sua carreira artística.

Polícia investiga morte

O anúncio de sua morte abalou seus fãs e colegas na indústria do entretenimento. Song Jae Rim era admirado não apenas pelo talento como ator, mas também por sua capacidade de transitar entre diferentes gêneros e formatos de atuação. Ele possuía uma legião de fãs na Ásia e em outros países, que acompanhavam seu trabalho e valorizavam sua entrega em cada papel.

Para a polícia, a investigação está em estágio inicial, e eles continuarão a apurar os detalhes do caso. Embora as causas exatas da morte ainda não tenham sido oficialmente divulgadas, a Delegacia de Seongdong informou que a análise preliminar não encontrou indícios de crime. O ator deixa uma filmografia rica e uma trajetória artística respeitada, tornando-se uma figura lembrada com carinho por seus fãs e reverenciada na indústria do entretenimento coreano.