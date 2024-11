Sede da Netflix na França é alvo de operação contra lavagem de dinheiro e fraude fiscal

Agentes da polícia da França realizaram uma operação de busca e apreensão nesta terça-feira na sede francesa da multinacional americana de entretenimento Netflix por suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada, segundo informaram à Agência EFE fontes judiciais.

As fontes acrescentaram que as autoridades holandesas também estão realizando buscas na sede da Netflix em Amsterdã, no âmbito de uma operação coordenada há meses por meio da Agência da União Europeia para a Cooperação Judiciária Penal (Eurojust).

As buscas na França foram realizadas por investigadores do Gabinete Central de Combate à Corrupção e às Infrações Financeiras e Fiscais (OCLCIFF), na presença de membros da Procuradoria Nacional Financeira.

Esta operação responde à investigação preliminar aberta há dois anos sob a acusação de “lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada” e “trabalho fictício em gangue organizada”.

A subsidiária da Netflix na França foi alvo de uma inspeção fiscal nos anos de 2019, 2020 e 2021.