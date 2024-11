Coreia do Norte interfere em sinais de GPS e perturba transporte aéreo e marítimo do Sul De acordo com comunicado de Seul, interferências vêm das cidades norte-coreanas de Haeju e Kaesong, localizadas próximas à fronteira

Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte: Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de interferir em sinais de GPS (Brendan Smialowski/Getty Images)