Amazon encerra streaming gratuito e gera especulações sobre demissões no entretenimento

A Amazon anunciou o fim de sua plataforma de streaming gratuito, o Freevee, com a migração de seu conteúdo para o Prime Video. O movimento gera especulações sobre possíveis cortes na divisão de entretenimento da empresa.

O Freevee, lançado em 2019 como IMDb TV e rebatizado em 2022, oferecia conteúdos gratuitos suportados por anúncios, buscando competir com serviços como Tubi, da Fox, e PlutoTV, da Paramoun. Segundo a Business Insider, os programas populares da plataforma, como “Bosch”, “Jury Duty” e “Judy Justice”, além de séries como “The Summer I Turned Pretty” e “The Boys”, estarão acessíveis gratuitamente a usuários do Prime Video, mesmo para aqueles que não assinam a versão paga do serviço.

Em nota oficial, um representante da Amazon explicou que a decisão de encerrar o Freevee visa oferecer uma experiência de visualização simplificada aos consumidores. Segundo a empresa, o conteúdo do Prime Video para assinantes permanece inalterado, enquanto os não assinantes continuarão a ter acesso gratuito a uma ampla biblioteca de filmes licenciados, séries e canais de streaming rápido (FAST Channels), como parte da nova estrutura da plataforma.

O encerramento do Freevee ocorre em um momento de especulação entre funcionários da Amazon, que acreditam que a divisão de entretenimento, especialmente a MGM Studios, pode enfrentar cortes adicionais. Fontes internas indicaram que equipes de desenvolvimento e conteúdo não roteirizado da MGM estariam entre as áreas com maior risco de impacto.

A Amazon já realizou demissões significativas nas equipes do Prime Video e da MGM Studios no início deste ano, em um esforço para reduzir custos em meio ao aumento nos gastos com vídeo e música, que somaram US$ 18,9 bilhões (R$ 107,5 bilhões) em 2023, um crescimento de 14% em relação ao ano anterior, mas inferior ao aumento de 28% registrado no ano anterior.

Ao longo de 2023, a Amazon deixou gradualmente de lado o Freevee, reduzindo investimentos em produções originais e redirecionando funcionários para outras áreas da MGM Studios. Lauren Anderson, que liderava o desenvolvimento de conteúdo do Freevee, foi transferida para uma função voltada ao desenvolvimento de conteúdos patrocinados no Prime Video.

A transformação do Freevee

O Freevee representava uma tentativa da Amazon de explorar o modelo de streaming gratuito com suporte de anúncios, um formato que tem ganhado espaço no mercado. No entanto, a plataforma enfrentou dificuldades para se consolidar e poucos de seus programas ganharam destaque, com exceção de “Jury Duty”, indicado ao Emmy. A competição com o Prime Video também gerou dificuldades internas, já que ambos os serviços compartilhavam orçamentos e disputavam a atenção dos executivos para obter novos conteúdos e investimentos.

A decisão de encerrar o Freevee ocorre logo após a Amazon implementar anúncios no Prime Video em janeiro, reforçando a integração de uma camada gratuita dentro de sua principal plataforma de streaming. Esse modelo, que já atraiu grandes anunciantes, parece ser o foco da estratégia atual da empresa para o mercado de vídeos suportados por anúncios, deixando o Freevee sem espaço em sua estrutura.

Embora a Amazon afirme que os funcionários do Freevee foram absorvidos por outras áreas, a incerteza sobre a viabilidade econômica de certos setores do entretenimento da Amazon levanta questionamentos sobre o futuro da divisão de conteúdo da empresa.