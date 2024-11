D23 no Brasil: 'Demolidor', 'Andor' e 'X-Men 97' são destaques neste sábado

A D23, evento da Disney para fãs, desembarcou no Brasil pela primeira vez neste fim de semana, 8, 9 e 10 de novembro. Neste sábado, durante o painel de Estúdios Disney, a companhia anunciou novidades da Marvel Studios e LucasFilm, de Star Wars.

O painel foi fechado para fãs, com capacidade de até 2 mil pessoas. No palco, os destaques foram os trailers inéditos e a presença dos talentos, entre eles Antohony Mackie, David Harbour, o vencedor do Oscar de Melhor Ator Rami Malek e o CEO da Marvel Studios, Kevin Feige.

Veja abaixo tudo o que foi divulgado no painel deste sábado, 8, na D23 Brasil:

Star Wars

Entre os novos anúncios, estão vídeos da segunda temporada de “Andor”, série ambientada no universo de Star Wars. A produção ganhou data de estreia: 22 de abril de 2025. Serão 12 episódios, que terminarão no começo do filme Rogue One.

“Star Wars: Skeleton Crew”, série protagonizada por Jude Law e destinada para o público infantil, ganhou um novo trailer. A produção tem data de estreia prevista para 3 de dezembro desse ano, no Disney+.

Para o primeiro filme de “Mandalorian”, Jon Fraveu diretor da série, contou algumas novidades sobre o longa, protagonizado por Pedro Pascal, com a presença do icônico Grogu (ou Baby Yoda, para os íntimos). O primeiro teaser do filme foi divulgado no evento, com estreia em maio de 2026.

20th Century Filmes

Operação Vingança

Na D23 Brasil, o ator vencedor do Oscar, Rami Malek, veio para divulgar um novo filme de espionagem do estúdio, chamado “Operação Vingança”, que estreia no dia 10 de abril de 2025.

“Estamos levando tudo para um novo nível, um novo tipo de herói que está longe de ser típico. Estou muito honrado de fazer esse papel”, disse o ator, agradecendo também o fato de ter vivido Freddie Mercury nos cinemas.

O ator falou, ainda, que o filme terá surpresas para o que se imagina para o gênero de espionagem. O primeiro trailer do longa foi exibido no evento, dentro do painel de estúdios Disney.

Avatar: Fogo e Cinzas

James Cameron entrou em uma transmissão ao vivo para a D23 do Brasil, diretamente da Nova Zelândia, para falar do mais novo filme “Avatar: fogo e cinzas”. Ele estava no set e contou um pouco sobre os bastidores da produção.

“É sobre ver os detalhes e o todo ao mesmo tempo, o que o mais difícil para um diretor. Você também precisa de bons atores para confiar. Escrevi o roteiro, criei tudo ali, e entreguei para os atores. O que sai deles, é o que chamamos de arte da atuação”, disse o diretor, vencedor do Oscar e à frente das maiores bilheterias do mundo.

Cameron falou também sobre a vida e a fauna no Brasil, país no qual ele já esteve muitas vezes. “O que me atrai muito é a cultura indígena do Brasil. Teremos uma tribo indígena no novo filme de Avatar, que é um resultado da minha pesquisa de diferentes culturas”, comentou. “É um filme sobre vingança, perda, destruição. Não é exatamente um filme sombrio, mas é bastante sobre esses colonizadores que chegam à Pandora”.

No segundo filme da franquia, Cameron revolucionou o uso da água dentro de um longa-metragem. Para o terceiro, o elemento central é mais explosivo. “O fogo tem mais um nome simbólico, sobre violência, destruição, explosão. Tem todas as conexões do povo de água, mas o as pessoas de “fogo”, é mais caótico mesmo”, complementou ele.

O diretor terminou a chamada comentando sua relação forte com a natureza como um todo. “Sou uma pessoa curiosa, gosto de trabalhar com meio ambiente, cheguei até a estudar astronomia. Também amo muito trabalhar com bons atores, o storytelling é a arte mais antiga que existe, e a mais importante”.

Marvel Studios

Marvel Animations

Em comemoração aos 85 anos da Marvel, a D23 trouxe ao Brasil alguns dos maiores atores do estúdio. A abertura foi feita por Kevin Feige, CEO da marca.

“Os nossos maiores fãs são do Brasil, e sabemos isso. Pensamos numa nova geração da Marvel nos cinemas e no Disney+”, comentou Feige, antes de chamar aos palcos Brad Winderbaum, responsável pelas produções do estúdio para o streaming, a "Marvel Television".

O executivo falou sobre os novos lançamentos de animação para o estúdio, um ramo crescente que começou com "What If...?" e renasceu com “X-Men 97” — série que vai ganhar, em breve, uma segunda temporada. Na D23, foi exibido um teaser com todos os novos produtos de animação da Marvel, entre a última temporada de “What If…?”, com estreia marcadas para o dia 22 de dezembro.

A nova animação de Homem-Aranha, “Seu Amigão da Vizinhança”, também recebeu um trailer exclusivo.

Marvel Television

Seguindo as novidades, Brad apresentou os bastidores de “Demolidor”, que chega com uma nova temporada, diretamente no Disney+. Os atores Charlie Cox e Vincent D'Onofrio foram convidados ao palco e falaram sobre a nova fase da série, que começou na Netflix e agora vai para o streaming da Disney.

“Quando terminamos de gravar em 2018, eu achei que a história do Demolidor tinha acabado. É muito bom colocar o traje de volta, tive que ganhar um peso a mais para isso. E o uniforme novo é muito legal”, comentou Charlie.

Durante o painel, a Marvel também apresentou o primeiro trailer da série, que estreia no dia 4 de março de 2025.

Marvel Studios

Quarteto Fantástico

Para o cinema, Feige anunciou que 2025 terá três novos filmes da Marvel. “Quarteto Fantástico”, disse CEO, está nas etapas finais da gravação. Um trailer novo, que apresenta os quatro personagens — interpretados por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach — foi exibido na D23, somente para os fãs do elenco.

Thunderbolts*

Logo em seguida, David Harbour apresentou “Thunderbolts” para o público da D23. Foi a primeira vez que o ator veio para o Brasil e ele contou um pouco sobre seu personagem no novo filme, que contou também com a exibição de um novo trailer.

“Tem algo sobre os super-heróis, super poderes que tem muito a ver com união, coração, algo que vai além de seus poderes individuais”, comentou Harbour no painel. O filme estreia no dia 1º de maio de 2025.

Capitão América: Admirável Mundo Novo

O painel deste sábado foi finalizado com “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, que contou com a presença de Anthony Mackie e Danny Ramires, atores do novo longa, cuja estreia está marcada para 13 de fevereiro de 2025.

“Eu amo Brasil, o Rio e São Paulo. Vocês são os melhores fãs, essa energia é incomparável”, comentou Mackie. “Ter a oportunidade de ser o Capitão América é incrível, sempre quis ser um super-herói. Uma das coisas mais difíceis, no meu primeiro dia dentro do MCU, foi quando eu tinha que fazer uma aterrissagem e eu fui muito mal. Assisti um documentário de pássaros na Nat GEO, para me ajudar mesmo. Agora passo o bastão para Danny e tenho que dizer: ele aterriza muito pior que eu”, brincou.

Ao final do evento, foi exibido o último trailer promocional de "Capitão América: Admirável Novo Mundo", inédito.

Quando será a D23 no Brasil?

O evento será nos dias 8, 9 e 10 de novembro, no The Transamerica Expo Center em São Paulo.

C0mo chegar na D23 de transporte público?

A melhor maneira de chegar à D23 de transporte público é por meio da estação Santo Amaro das linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda, da ViaMobilidade. A estação está localizada a 900 metros do evento, cerca de 12 a 15 minutos de caminhada.

A Disney também oferece um transfer para o público do Terminal Santo Amaro, que sai de 5 em 5 minutos, e do Terminal Pinheiros, de 15 em 15 minutos, até o evento. O serviço é gratuito e está disponível das 6h30 às 20h30.

O que não pode levar na D23?

Não é permitido levar ao evento:

Capacetes

Latas

Cadeiras ou banquinhos

Embalagens rígidas e com tampa

Armas de fogo ou brancas de qualquer tipo

Objetos pontiagudos, perfurantes ou cortantes

Fogos de artifício, sinalizadores e qualquer outro produto incendiador

Bebidas alcóolicas

Substâncias tóxicas ou venenosas (incluindo entorpecentes ilegais)

Skate, bicicleta e qualquer outro tipo de veículo motorizado ou não

Isopor ou Cooler

Lentes, tripés, estabilizadores, de câmara, pau de selfie e câmera boom.

Quais atrações virão para a D23 no Brasil?

A Disney ainda não anunciou os talentos que participarão da D23 no Brasil. A companhia já informou, em entrevistas, que pretende trazer artistas nacionais e internacionais.