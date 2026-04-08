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Ator de 'The Pitt' revela que papel ajudou a quitar dívida em 3 meses

Patrick Ball afirma que quitar débitos foi conquista pessoal, mesmo sem garantia de sucesso da série da HBO

'The Pitt': ator da série da HBO diz que papel ajudou a quitar dívida estudantil (HBO Max/Reprodução)

'The Pitt': ator da série da HBO diz que papel ajudou a quitar dívida estudantil (HBO Max/Reprodução)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 20h55.

O ator Patrick Ball afirmou que conseguiu quitar uma dívida estudantil de US$ 80 mil após conseguir um papel na série "The Pitt", da HBO. Segundo ele, os empréstimos foram pagos cerca de três meses depois do início das gravações.

Em entrevista à revista Cultured, Ball relatou que, antes do trabalho, acreditava que permaneceria endividado por toda a vida. O ator disse que os débitos afetavam sua rotina, sua estabilidade financeira e influenciava decisões pessoais.

Papel em 'The Pitt' mudou vida financeira

Após conseguir o papel em "The Pitt", Ball afirmou que conseguiu eliminar o débito em um período mais curto do que imaginava.

Para ele, a quitação representou um marco após anos lidando com a pendência, mesmo sem saber se a produção da HBO teria retorno ou alcançaria sucesso.

O ator destacou ainda que a insegurança financeira impactava diretamente seus relacionamentos e que a mudança trouxe estabilidade imediata. “Eu simplesmente achava que essa seria minha vida para sempre, e é algo muito pesado de se conviver”, afirmou.

Risco financeiro na carreira

Em entrevista anterior ao The Hollywood Reporter, Patrick Ball afirmou que estudar na Yale University foi uma decisão com risco financeiro. O ator disse que abandonou outra faculdade antes de seguir a carreira artística e que seus pais demonstraram preocupação com o endividamento.

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