Ator de 'The Pitt' revela que papel ajudou a quitar dívida em 3 meses

'The Pitt': ator da série da HBO diz que papel ajudou a quitar dívida estudantil (HBO Max/Reprodução)
Redatora
Publicado em 8 de abril de 2026 às 20h55.
O ator Patrick Ball afirmou que conseguiu quitar uma dívida estudantil de US$ 80 mil após conseguir um papel na série "The Pitt", da HBO. Segundo ele, os empréstimos foram pagos cerca de três meses depois do início das gravações.
Em entrevista à revista Cultured, Ball relatou que, antes do trabalho, acreditava que permaneceria endividado por toda a vida. O ator disse que os débitos afetavam sua rotina, sua estabilidade financeira e influenciava decisões pessoais.
Após conseguir o papel em "The Pitt", Ball afirmou que conseguiu eliminar o débito em um período mais curto do que imaginava.
Para ele, a quitação representou um marco após anos lidando com a pendência, mesmo sem saber se a produção da HBO teria retorno ou alcançaria sucesso.
O ator destacou ainda que a insegurança financeira impactava diretamente seus relacionamentos e que a mudança trouxe estabilidade imediata. “Eu simplesmente achava que essa seria minha vida para sempre, e é algo muito pesado de se conviver”, afirmou.
Em entrevista anterior ao The Hollywood Reporter, Patrick Ball afirmou que estudar na Yale University foi uma decisão com risco financeiro. O ator disse que abandonou outra faculdade antes de seguir a carreira artística e que seus pais demonstraram preocupação com o endividamento.