'The Pitt': as verdades médicas na série da HBO Max

A segunda temporada de "The Pitt" estreou na HBO Max, mantendo a proposta de realismo que transformaram a série em um dos maiores sucessos do gênero em 2025.

Vencedora do Emmy e do Critics Choice Awards nas categorias de Melhor Série de Drama, Melhor Ator (Noah Wyle) e Melhor Atriz Coadjuvante (Katherine LaNasa), a produção se diferencia por retratar a rotina de um hospital em tempo real.

Criada por R. Scott Gemmill, mesmo produtor de "Plantão Médico", "The Pitt" acompanha em tempo real uma hora de trabalho na emergência do fictício Pittsburgh Trauma Medical Center a cada episódio.

Realismo médico como destaque

A proposta traz dinamismo e urgência, com cenários realistas e pouca intervenção externa. Câmeras acompanham os atores com liberdade total, sem marcação de posição em cena, o que contribui para uma experiência imersiva para o público.

A verossimilhança também se estende à preparação do elenco. Como destacou a CNN, as atrizes Shabana Azeez e Fiona Dourif revelaram em entrevistas recentes que o elenco passou por uma intensa imersão em hospitais e centros de simulação, além de receber consultoria de especialistas da área médica. As gravações incluíram acompanhamento de procedimentos médicos reais e estudo aprofundado do jargão clínico.

Enredo da nova temporada de 'The Pitt'

A trama da segunda temporada se passa 10 meses após o tiroteio em massa que marcou o final da temporada anterior. Agora, os personagens retornam à rotina durante o feriado nos Estados Unidos, de 4 de julho, lidando com as consequências emocionais do trauma.

Enquanto alguns procuraram reabilitação ou terapia, outros seguem em negação, o que impacta diretamente suas relações pessoais e profissionais.

O protagonista Dr. Michael 'Robby' Robinavitch, vivido por Noah Wyle, passa por um momento de transição: ele retorna de um período sabático e se prepara para tirar três meses de folga. A forma como Robby enfrenta seus dilemas interiores é central para a narrativa, revelando o conflito entre o médico competente e o indivíduo emocionalmente fragilizado.

Com estrutura narrativa próxima de um documentário, "The Pitt" conseguiu apresentar a complexidade dos bastidores da medicina, além de resgatar o prestígio de carreiras afetadas pela pandemia de Covid-19.

A nova temporada terá lançamentos semanais, com episódios disponíveis na HBO Max a partir das 23h (horário de Brasília).