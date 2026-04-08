Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Especialista explica por que manter muito dinheiro em caixa pode destruir riqueza

Bilionário Warren Buffett reforça papel do capital alocado em crescimento frente à perda de valor do dinheiro parado

(foto/Getty Images)

(foto/Getty Images)

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 8 de abril de 2026 às 17h34.

Warren Buffett, um dos investidores mais influentes do mundo, afirmou em entrevista à CNBC que dinheiro em caixa deve ser visto como uma reserva essencial, mas não como um ativo de investimento.

Ao encerrar seu ciclo como CEO da Berkshire Hathaway, Buffett deixou uma posição recorde de US$ 370 bilhões em caixa e títulos do Tesouro. O movimento não indica preferência por liquidez, mas sim ausência de oportunidades com retorno adequado.

Dentro da lógica financeira, o caixa cumpre função operacional e estratégica de curto prazo. Ele garante flexibilidade para aquisições e proteção em cenários adversos, mas não gera valor por si só.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Inflação e o custo de oportunidade do dinheiro parado

Um dos principais argumentos de Buffett está na perda de valor do dinheiro ao longo do tempo. Dados históricos mostram que a inflação acumulada supera amplamente a valorização do caixa, enquanto ativos como ações apresentam crescimento consistente.

Esse cenário evidencia o custo de oportunidade. Capital não alocado em ativos produtivos deixa de gerar retorno e perde poder de compra, impactando diretamente a construção de patrimônio.

Buffett reforça que a prioridade deve estar na aquisição de ativos capazes de gerar fluxo de caixa e crescimento ao longo do tempo. Mesmo em momentos de mercado desafiador, a estratégia não é migrar para liquidez, mas manter exposição a negócios sólidos.

O que executivos podem extrair dessa lógica

A visão de Buffett reforça que decisões financeiras não devem ser guiadas apenas por segurança, mas por potencial de geração de valor. Manter liquidez é necessário, mas o excesso de caixa pode comprometer o crescimento.

Para líderes e profissionais de finanças, o aprendizado está no equilíbrio entre proteção e investimento, garantindo que o capital esteja alocado de forma estratégica e orientada ao longo prazo.

Você realmente fala a língua dos negócios? Se termos como DRE, Balanço Patrimonial e Fluxo de Caixa ainda soam como grego, você pode estar perdendo credibilidade e oportunidades sem perceber. Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finançaswarren-buffett

Mais de Negócios

Ping Pong: batalha por marca faz primeiro chiclete do Brasil ficar ‘sem dono’

Como essa mulher de 27 anos quitou dívidas e comprou casa própria antes dos 30

O plano desses dois amigos para faturar US$ 2 milhões vendendo hambúrgueres

Group Input aposta em mercados de previsão para entrar no Brasil

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa fecha em 192 mil pontos e bate novo recorde com cessar-fogo

Esporte

Aos 100 anos, Mirassol estreia na Libertadores e faz seu 1º jogo internacional

ESG

Entre apagões e excesso de energia, baterias chegam à distribuição no Brasil pela primeira vez

Um conteúdo Bússola

Opinião: planejamento sucessório ignorado hoje vira prejuízo amanhã