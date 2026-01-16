Antes do sucesso, astro de ‘The Pitt’ tinha três empregos ao mesmo tempo

O sucesso de “The Pitt”, drama médico da HBO, permitiu que dois de seus intérpretes abandonassem empregos paralelos e se dedicarem integralmente à atuação. A série estreou em janeiro de 2025 e acumulou duas vitórias no Globo de Ouro de 2026, além de cinco prêmios Emmy no ano anterior.

Patrick Ball, de 36 anos, conciliava turnês teatrais e trabalho como barista no Brooklyn antes de assumir o protagonismo como Dr. Frank Langdon.

Em entrevista ao E! News, durante o Critics Choice Awards de 2026, o ator relatou que dividia a rotina entre três empregos e cogitava voltar para a Carolina do Norte antes de conquistar o papel.

Trajetória dos atores até ‘The Pitt’

Ball estudou teatro na Universidade da Carolina do Norte e na Universidade de Yale. Em depoimentos anteriores, citou 12 anos de testes e viagens por produções regionais com remuneração limitada. “The Pitt” foi seu segundo papel na televisão após breve aparição em “Law & Order”, em 2023.

O desempenho na primeira temporada rendeu indicação ao Critics Choice Awards como melhor ator coadjuvante.

Supriya Ganesh: de neurociência a ‘The Pitt’

Supriya Ganesh, de 28 anos, seguiu trajetória distinta. Formada em neurociência pela Universidade Columbia, avaliada para carreira médica e com pontuação superior à de 99% dos candidatos, Ganesh conciliava estágios e aulas particulares com testes para cinema e TV.

A atriz já havia participado de episódios de “Blue Bloods” antes da pandemia.

Com o impacto da Covid-19 e as greves da SAG-AFTRA em 2023, Ganesh retomou o plano de ingressar na medicina. Mesmo após ser escalada como Dra. Samira Mohan em “The Pitt”, manteve o trabalho como tutora durante toda a primeira temporada.

Em entrevista ao eTalk, Ganesh contou que só deixou as aulas particulares e passou a se dedicar integralmente à atuação quando estudantes começaram a se inscrever para conhecê-la após a estreia da série.