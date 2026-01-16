Antes do sucesso, astro de ‘The Pitt’ tinha três empregos ao mesmo tempo

'The Pit': veja quando estreia a segunda temporada da série (HBO Max/Reprodução)
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 05h58.
O sucesso de “The Pitt”, drama médico da HBO, permitiu que dois de seus intérpretes abandonassem empregos paralelos e se dedicarem integralmente à atuação. A série estreou em janeiro de 2025 e acumulou duas vitórias no Globo de Ouro de 2026, além de cinco prêmios Emmy no ano anterior.
Patrick Ball, de 36 anos, conciliava turnês teatrais e trabalho como barista no Brooklyn antes de assumir o protagonismo como Dr. Frank Langdon.
Em entrevista ao E! News, durante o Critics Choice Awards de 2026, o ator relatou que dividia a rotina entre três empregos e cogitava voltar para a Carolina do Norte antes de conquistar o papel.
Ball estudou teatro na Universidade da Carolina do Norte e na Universidade de Yale. Em depoimentos anteriores, citou 12 anos de testes e viagens por produções regionais com remuneração limitada. “The Pitt” foi seu segundo papel na televisão após breve aparição em “Law & Order”, em 2023.
O desempenho na primeira temporada rendeu indicação ao Critics Choice Awards como melhor ator coadjuvante.
Supriya Ganesh, de 28 anos, seguiu trajetória distinta. Formada em neurociência pela Universidade Columbia, avaliada para carreira médica e com pontuação superior à de 99% dos candidatos, Ganesh conciliava estágios e aulas particulares com testes para cinema e TV.
A atriz já havia participado de episódios de “Blue Bloods” antes da pandemia.
Com o impacto da Covid-19 e as greves da SAG-AFTRA em 2023, Ganesh retomou o plano de ingressar na medicina. Mesmo após ser escalada como Dra. Samira Mohan em “The Pitt”, manteve o trabalho como tutora durante toda a primeira temporada.
Em entrevista ao eTalk, Ganesh contou que só deixou as aulas particulares e passou a se dedicar integralmente à atuação quando estudantes começaram a se inscrever para conhecê-la após a estreia da série.