Debby Ryan, ex-estrela da Disney, revela lesão cerebral grave: 'Mudou a minha vida'

Debby Ryan: atriz afirmou que ficou afastada por cerca de seis meses (Mingle MediaTV via Wikimedia/Reprodução)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16h23.
RESUMO | Debby Ryan revelou ter sofrido uma lesão cerebral grave. A atriz ficou cerca de seis meses afastada e passou por reabilitação neurológica. Segundo ela, parte dos efeitos permaneceu mesmo após o tratamento.
A atriz Debby Ryan, conhecida por trabalhos no Disney Channel, revelou que sofreu uma "lesão cerebral que mudou sua vida há alguns anos". Em entrevista ao programa “Last Meals”, do Mythical Kitchen, na quarta-feira, 16, a atriz afirmou que ficou afastada por cerca de seis meses e passou pelo mesmo período em tratamento.
"Há alguns anos, sofri uma lesão cerebral grave que mudou minha vida e me deixou incapacitada por cerca de seis meses. Fiz reabilitação neurológica por esse período", disse.
A atriz afirmou que os sintomas continuaram piorando até que ela buscou um tratamento que chamou de “ciência alternativa”. Apesar de ter ajudado em sua recuperação, Debby disse que teve sequelas. “Algumas coisas simplesmente não voltaram”, afirmou.
Ryan também descreveu o impacto das enxaquecas e da lesão na percepção de sons e imagens. “Muitas vezes, consigo enxergar melhor e pensar melhor com os olhos fechados”, disse, explicando que o excesso de informações visuais pode ser “distrativo” e intensificar as crises.
Ryan ficou conhecida ao interpretar Bailey Pickett em “Zack & Cody: Gêmeos a Bordo”, série do Disney Channel, que atuou ao lado de Dylan e Cole Sprouse. Em 2011, passou a protagonizar “Jessie”, também do canal, ao lado de Peyton List e Cameron Boyce. A produção teve quatro temporadas e 98 episódios, entre 2011 e 2015.