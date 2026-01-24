Ator de 'Adolescência' perde Globo de Ouro horas após receber prêmio

Horas depois de receber o prêmio de Melhor Ator em Minissérie pelo trabalho em "Adolescência", o ator britânico Stephen Graham teve a estatueta extraviada durante uma conexão aérea. O episódio ocorreu no dia seguinte ao Globo de Ouro 2026, realizado em 11 de janeiro, em Los Angeles.

Durante entrevista ao programa britânico Capital Breakfast, Graham relatou que, após o evento, precisou embarcar às pressas para Madri por causa das filmagens de um novo projeto. Com pouco tempo para embarcar, despachou a mala com o troféu.

Bagagem com o prêmio foi extraviada

A conexão entre os voos ocorreu em Atlanta, onde a mala com o prêmio foi separada do ator. Ao desembarcar na Espanha, Graham percebeu que a bagagem não o acompanhava. Segundo o ator, ele optou por não levá-la na bagagem de mão por conta do peso.

Ao ser perguntado sobre o que havia perdido, respondeu de forma bem-humorada: “Minhas meias, minhas calças, minha escova de dentes… e um Globo de Ouro”.

A boa notícia é que a bagagem, incluindo a estatueta, foi recuperada dois dias depois, sem avarias ou perdas de itens.

'Adolescência' se destaca em premiações internacionais

Além da vitória individual de Graham, "Adolescência" foi destaque no Globo de Ouro 2026, com quatro prêmios conquistados. A minissérie levou os troféus de:

Melhor Minissérie

Melhor Ator em Minissérie – Stephen Graham

Melhor Ator Coadjuvante – Owen Cooper

Melhor Atriz Coadjuvante – Erin Doherty

A produção também acumulou seis prêmios no Emmy 2025 e quatro no Critic’s Choice Awards, consolidando sua posição como um dos maiores sucessos do ano na televisão.

Na minissérie, Graham interpreta Eddie Miller, pai do protagonista vivido por Owen Cooper. A atuação foi elogiada pela crítica e ajudou a projetar ainda mais a carreira do ator, que já tem trajetória marcada por personagens complexos em produções do Reino Unido.