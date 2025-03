Quando uma série cativa o público, logo surge a curiosidade: “Vai ter continuação?”. No caso de "Adolescência", produção da Netflix, a resposta já está dada: não. A história acompanha Jamie Miller, um garoto de 13 anos acusado de esfaquear uma colega de escola, mas tudo indica que sua trajetória se encerra por aqui.

A plataforma classificou a obra como uma minissérie, assim como "Bebê Rena", outro fenômeno britânico da Netflix exibido no ano passado. "Adolescência" conta com quatro episódios.

Esse formato significa que a trama foi planejada para ter um fim definitivo. Os criadores, Stephen Graham (que também interpreta Eddie Miller, pai de Jamie) e Jack Thorne, explicaram que a ideia era (atenção para spoilers!) concluir a história no mesmo local onde começou: o quarto onde Jamie foi preso. Mas, no fim, o foco recai sobre o pai, que precisa seguir adiante com a consciência de que fez o possível pelos filhos.

"Sabíamos que queríamos terminar naquele quarto", explicou Stephen Graham em entrevista à imprensa britânica. "Queríamos que a jornada terminasse onde começou... Foi ali que a pessoa que Jamie se tornou foi criada."

Christine Tremarco, que interpreta Manda Miller, mãe de Jamie, também comentou sobre a possibilidade de uma continuação – e não trouxe boas notícias para quem espera ver o destino do garoto. Durante uma entrevista à emissora britânica ITV, a apresentadora mencionou seu interesse em acompanhar o desenrolar da história de Jamie, tanto durante quanto após o julgamento. No entanto, a resposta de Christine foi direta:

"Algumas pessoas disseram isso, mas talvez seja uma coisa boa (não ter segunda temporada), porque deixa você pensando sobre o que poderia acontecer depois. Mas eu acho que essa é uma história única, acho que termina no episódio quatro."

Série é baseada em história real?

A produção britânica, amplamente elogiada por abordar temas relevantes, também instiga uma questão: será que uma história como essa poderia ter acontecido na vida real?

Em entrevista à Radio Times Magazine, o cocriador Stephen Graham (que também vive o pai de Jamie na série) revelou que a inspiração não veio de um único caso específico. Segundo ele, a trama foi construída a partir da análise de diversos incidentes que refletem o aumento alarmante desse tipo de crime no Reino Unido.

“Houve um incidente em Liverpool, em que uma jovem garota foi esfaqueada até a morte por um jovem garoto”, lembrou. “E eu só pensei: por quê? E então houve outra garota no sul de Londres que foi esfaqueada em um ponto de ônibus. E então houve outro caso mais ao norte, em que a jovem Brianna Ghey foi atraída até um parque por adolescentes, e eles a esfaquearam. E eu fiquei pensando: o que está acontecendo? O que é isso?”

Entre os casos que podem ter inspirado Graham, um dos primeiros mencionados é o de Ava White, uma menina de 12 anos assassinada em novembro de 2021, em Liverpool, por um garoto de 14, cuja identidade não foi divulgada. O crime aconteceu após Ava pedir que ele apagasse um vídeo que gravou para o Snapchat, mostrando ela e um grupo de amigas, com idades entre 11 e 15 anos, consumindo álcool. O jovem foi condenado à prisão perpétua, com um tempo mínimo de 13 anos de detenção.

Outro caso marcante ocorreu no sul de Londres, onde Elianne Andam, de 15 anos, foi morta a facadas por Hassan Sentamu, então com 17. O crime, registrado em setembro de 2023, aconteceu quando Elianne acompanhava uma amiga para trocar pertences com o ex-namorado, Sentamu. Enquanto a jovem levava uma sacola com os objetos dele, o rapaz chegou de mãos vazias — sua ex-namorada esperava recuperar um ursinho de pelúcia. Quando Elianne tentou pegar a sacola de volta, Hassan a atacou violentamente com uma faca. Agora com 18 anos, ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, com mínimo de 23 anos de reclusão.

Já o caso de Brianna Ghey aconteceu em fevereiro de 2023. Aos 16 anos, a jovem trans foi brutalmente assassinada em um ataque premeditado por Scarlett Jenkinson e Eddie Ratcliffe, ambos com 15 anos na época. Atraída para um parque durante o dia, Brianna foi esfaqueada 28 vezes. Os dois responsáveis também foram condenados à prisão perpétua.