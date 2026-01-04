Critics Choice Awards 2026: acompanhe a lista completa dos vencedores

A temporada de premiações do cinema e do streaming está oficialmente aberta em 2026. A 31ª edição do Critics Choice Awards foi realizada neste domingo, 4, em Los Angeles. A premiação é considerada um dos principais termômetros para o Oscar.
O Brasil saiu vitorioso com O Agente Secreto, que levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro. Adolpho Veloso também levou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem, filme já disponível na Netflix.
Wagner Moura concorreu aos prêmios de Melhor Ator em Filme (O Agente Secreto) e Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie (Ladrões de Drogas/ Apple TV).
Veja a lista completa de vencedores do Critics Choice Awards 2026
Os vencedores estão marcados em vermelho. Esta lista está sendo atualizada ao vivo.
CINEMA
Melhor Filme
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Jay Kelly
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após a Outra
- Sentimental Value
- Pecadores
- Train Dreams
- Wicked: Parte 2
Melhor Ator
- Timothée Chalamet
- Leonardo DiCaprio
- Wagner Moura
- Michael B. Jordan
- Ethan Hawke
Melhor Filme Internacional
- Foi Apenas um Acidente
- A Garota Canhota
- No Other Choice
- O Agente Secreto
- Sirāt
- Belén
Melhor Atriz
- Jessie Buckley – Hamnet
- Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria
- Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
- Renate Reinsve – Valor Sentimental
- Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro – Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi – Frankenstein
- Paul Mescal – Hamnet
- Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler – Jay Kelly
- Stellan Skarsgård – Valor Sentimental
Melhor Atriz Coadjuvante
- Elle Fanning – Valor Sentimental
- Ariana Grande – Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
- Amy Madigan – A Hora do Mal
- Wunmi Mosaku – Pecadores
- Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra
Melhor Melhor Jovem Ator ou Atriz
- Everett Blunck – The Plague
- Miles Caton – Pecadores
- Cary Christopher – A Hora do Mal
- Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguel
- Jacobi Jupe – Hamnet
- Nina Ye – A Garota Canhota
Melhor Elenco
- Nina Gold – Hamnet
- Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly
- Jennifer Venditti – Marty Supreme
- Cassandra Kulukundis – Uma Batalha Após a Outra
- Francine Maisler – Pecadores
- Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: Parte 2
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
- Ryan Coogler – Pecadores
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Josh Safdie – Marty Supreme
- Joachim Trier – Valor Sentimental
- Chloé Zhao – Hamnet
Melhor Roteiro Original
- Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
- Ryan Coogler – Pecadores
- Zach Cregger – A Hora do Mal
- Eva Victor – Sorry, Baby
- Eskil Vogt, Joachim Trier – Valor Sentimental
Melhor Roteiro Adaptado
- Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
- Clint Bentley, Greg Kwedar – Sonhos de Trem
- Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Will Tracy – Bugonia
- Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet
Melhor Fotografia
- Claudio Miranda – F1
- Dan Laustsen – Frankenstein
- Łukasz Żal – Hamnet
- Michael Bauman – Uma Batalha Após a Outra
- Autumn Durald Arkapaw – Pecadores
- Adolpho Veloso – Sonhos de Trem
Melhor Design de Produção
- Kasra Farahani, Jille Azis – Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
- Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
- Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet
- Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme
- Hannah Beachler, Monique Champagne – Pecadores
- Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: Parte 2
Melhor Montagem
- Kirk Baxter – Casa de Dinamite
- Stephen Mirrione – F1
- Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
- Andy Jurgensen – Uma Batalha Após a Outra
- Viridiana Lieberman – A Vizinha Perfeita
- Michael P. Shawver – Pecadores
Melhor Figurino
- Kate Hawley – Frankenstein
- Malgosia Turzanska – Hamnet
- Lindsay Pugh – Hedda
- Colleen Atwood, Christine Cantella – O Beijo da Mulher Aranha
- Ruth E. Carter – Pecadores
- Paul Tazewell – Wicked: Parte 2
Melhor Cabelo & Maquiagem
- Flora Moody, John Nolan – Extermínio: A Evolução
- Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
- Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Pecadores
- Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – Coração de Lutador
- Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – A Hora do Mal
- Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: Parte 2
Melhores Efeitos Visuais
- Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fogo e Cinzas
- Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1: O Filme
- Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein
- Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Missão: Impossível - O Acerto Final
- Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Pecadores
- Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman
Melhor Longa em Animação
- Arco
- Elio
- Nos Seus Sonhos
- Guerreiras do K-pop
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor Comédia
- The Ballad of Wallis Island
- Eternidade
- Amizade Tóxica
- Corra que a Polícia Vem Ái
- O Esquema Fenício
- Amores à Parte
Melhor Filme Internacional
- Foi Apenas um Acidente
- A Garota Canhota
- No Other Choice
- O Agente Secreto
- Sirāt
- Belén
Melhor Canção
- “Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1
- “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Guerreiras do K-Pop
- “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Pecadores
- “Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – O Testamento de Ann Lee
“Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Sonhos de Trem
- “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: Parte 2
Melhor Trilha Original
- Hans Zimmer – F1
- Alexandre Desplat – Frankenstein
- Max Richter – Hamnet
- Daniel Lopatin – Marty Supreme
- Jonny Greenwood – Uma Batalha Após a Outra
- Ludwig Göransson – Pecadores
TV E STREAMING
Melhor Série de Drama
- Alien: Earth
- Andor
- A Diplomata
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Ruptura
- Task
Melhor Ator em Série de Drama
- Sterling K. Brown – Paradise
- Diego Luna – Andor
- Mark Ruffalo – Task
- Adam Scott – Ruptura
- Billy Bob Thornton – Landman
- Noah Wyle – The Pitt
Melhor Atriz em Série de Drama
- Kathy Bates – Matlock
- Carrie Coon – A Idade Dourada
- Britt Lower – Ruptura
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – A Diplomata
- Rhea Seehorn – Pluribus
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama
- Patrick Ball (The Pitt)
- Wood Harris (Forever)
- Billy Crudup (The Morning Show)
- Ato Essandoh (A Diplomata)
- Tramell Tillman (Ruptura)
- Tom Pelphrey (Task)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Nicole Beharie (The Morning Show)
- Denee Benton (A Idade Dourada)
- Allison Janney (A Diplomata)
- Katherine LaNasa (The Pitt)
- Greta Lee (The Morning Show)
- Skye P. Marshall (Matlock)
Melhor Série de Comédia
- Abbot Elementary
- Fantasmas
- Elsbeth
- Hacks
- Ninguém Quer
- Only Murders in the Building
- O Estúdio
- The Righteous Gemstones
Melhor Ator em Série de Comédia
- Adam Brody (Ninguém Quer)
- Dvid Alan Grier (St, Denis Musical)
- Seth Rogen (O Estúdio)
- Ted Danson (O Espião Infiltrado)
- Danny McBride (The Righteous Gemstones)
- Alexander Skarsgård (Diários de Um Robô-Assassino)
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Kristen Bell (Ninguém Quer)
- Natasha Lyonne (Poker Face)
- Rose Mciver (Fantasmas)
- Edi Patterson (The Righteous Gemstones)
- Carrie Preston (Elsbeth)
- Jean Smart (Hacks)
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Ike Barinholtz – O Estúdio
- Paul W. Downs – Hacks
- Asher Grodman – Fantasmas
- Oscar Nuñez – The Paper
- Chris Perfetti – Abbott Elementary
- Timothy Simons – Ninguém Quer
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Danielle Brooks – Pacificador
- Hannah Einbinder – Hacks
- Janelle James – Abbott Elementary
- Justine Lupe – Ninguém Quer
- Ego Nwodim – Saturday Night Live
- Rebecca Wisocky – Ghosts
Melhor Série Limitada
- Adolescência
- All Her Fault
- Chefe de Guerra
- Death by Lightning
- Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Ladrões de Drogas
- Morrendo por Sexo
- A Namorada Ideal
Melhor Filme Feito para a TV
- Bridget Jones: Mad About the Boy
- Deep Cover
- Entre Montanhas
- Mountainhead
- Nonnas
- Summer of ’69
Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Stephen Graham – Adolescência
- Brian Tyree Henry – Ladrões de Drogas
- Charlie Hunnam – Monstro: A História de Ed Gein
- Matthew Rhys – O Monstro em Mim
- Michael Shannon – Death by Lightning
Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Jessica Biel – The Better Sister
- Meghann Fahy – Sereias
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Morrendo por Sexo
- Robin Wright – A Namorada Ideal
- Renée Zellweger – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto
Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Owen Cooper – Adolescência
- Wagner Moura – Ladrões de Drogas
- Nick Offerman – Death by Lightning
- Michael Peña – All Her Fault
- Ashley Walters – Adolescência
- Ramy Youssef – Mountainhead
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV
- Erin Doherty – Adolescência
- Betty Gilpin – Death by Lightning
- Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
- Sophia Lillis – All Her Fault
- Julianne Moore – Sereias
- Christine Tremarco – Adolescência
Melhor Série em Língua Estrangeira
- Acapulco
- O Último Samurai
- Mussolini: Son of the Century
- Red Alert
- Round 6
- When No One Sees Us
Melhor Série Animada
- Bob’s Burgers
- Harley Quinn
- Long Story Short
- Marvel Zombies
- South Park
- Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha
Melhor Especial de Comédia
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Caleb Hearon: Model Comedian
- Leanne Morgan: Unspeakable Things
- Marc Maron: Panicked
- Sarah Silverman: PostMortem
- SNL50: The Anniversary Special
Onde assistir ao Critics Choice Awards 2026?
A cerimônia do Critics Choice Award 2026 será realizada no Barker Hangar, em Santa Mônica. O evento tem em média três horas de duração e será comandado pela apresentadora Chelsea Handler.
O espectador tem duas opções para assistir à premiação no Brasil:
- pelo canal de TV por assinatura TNT;
- pela plataforma de streaming HBO Max.
Que horas começa o Critics Choice Award?
Los Angeles fica no Estado americano da Califórnia, que está quatro horas a menos que o Brasil em termos de fuso horário.
A cerimônia está marcada para ter início às 16h, no horário local. Portanto, aqui no Brasil, serão 21h (no horário de Brasília) quando o show começar.