Casual

Critics Choice Awards 2026: acompanhe a lista completa dos vencedores

'O Agente Secreto' e Wagner Moura concorrem em três categorias da premiação

Cinema do Brasil: O Agente Secreto vence prêmio no Critics Choice Awards (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice Association)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 21h51.

Última atualização em 4 de janeiro de 2026 às 22h01.

A temporada de premiações do cinema e do streaming está oficialmente aberta em 2026. A 31ª edição do Critics Choice Awards foi realizada neste domingo, 4, em Los Angeles. A premiação é considerada um dos principais termômetros para o Oscar.

O Brasil saiu vitorioso com O Agente Secreto, que levou a estatueta de Melhor Filme Estrangeiro. Adolpho Veloso também levou o prêmio de Melhor Direção de Fotografia pelo trabalho em Sonhos de Trem, filme já disponível na Netflix.

Wagner Moura concorreu aos prêmios de Melhor Ator em Filme (O Agente Secreto) e Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie (Ladrões de Drogas/ Apple TV). 

Veja a lista completa de vencedores do Critics Choice Awards 2026

Os vencedores estão marcados em vermelho. Esta lista está sendo atualizada ao vivo.

CINEMA

Melhor Filme

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Jay Kelly
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Sentimental Value
  • Pecadores
  • Train Dreams
  • Wicked: Parte 2

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet
  • Leonardo DiCaprio
  • Wagner Moura
  • Michael B. Jordan
  • Ethan Hawke

Melhor Filme Internacional

  • Foi Apenas um Acidente
  • A Garota Canhota
  • No Other Choice
  • O Agente Secreto
  • Sirāt
  • Belén

Melhor Atriz

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Rose Byrne – Se Eu Tivesse Pernas, Te Chutaria
  • Chase Infiniti – Uma Batalha Após a Outra
  • Renate Reinsve – Valor Sentimental
  • Amanda Seyfried – O Testamento de Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro – Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi – Frankenstein
  • Paul Mescal – Hamnet
  • Sean Penn – Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler – Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård – Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Elle Fanning – Valor Sentimental
  • Ariana Grande – Wicked: Parte 2
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Valor Sentimental
  • Amy Madigan – A Hora do Mal
  • Wunmi Mosaku – Pecadores
  • Teyana Taylor – Uma Batalha Após a Outra

Melhor Melhor Jovem Ator ou Atriz

  • Everett Blunck – The Plague
  • Miles Caton – Pecadores 
  • Cary Christopher – A Hora do Mal
  • Shannon Mahina Gorman – Família de Aluguel
  • Jacobi Jupe – Hamnet
  • Nina Ye – A Garota Canhota

Melhor Elenco

  • Nina Gold – Hamnet
  • Douglas Aibel, Nina Gold – Jay Kelly
  • Jennifer Venditti – Marty Supreme
  • Cassandra Kulukundis – Uma Batalha Após a Outra
  • Francine Maisler – Pecadores 
  • Tiffany Little Canfield, Bernard Telsey – Wicked: Parte 2

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Josh Safdie – Marty Supreme
  • Joachim Trier – Valor Sentimental
  • Chloé Zhao – Hamnet

Melhor Roteiro Original

  • Noah Baumbach, Emily Mortimer – Jay Kelly
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
  • Ryan Coogler – Pecadores
  • Zach Cregger – A Hora do Mal
  • Eva Victor – Sorry, Baby
  • Eskil Vogt, Joachim Trier – Valor Sentimental

Melhor Roteiro Adaptado

  • Paul Thomas Anderson – Uma Batalha Após a Outra
  • Clint Bentley, Greg Kwedar – Sonhos de Trem
  • Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don Mckellar, Jahye Lee – No Other Choice
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Will Tracy – Bugonia
  • Chloé Zhao, Maggie O’Farrell – Hamnet

Melhor Fotografia

  • Claudio Miranda – F1
  • Dan Laustsen – Frankenstein
  • Łukasz Żal – Hamnet
  • Michael Bauman – Uma Batalha Após a Outra
  • Autumn Durald Arkapaw – Pecadores
  • Adolpho Veloso – Sonhos de Trem 

Melhor Design de Produção

  • Kasra Farahani, Jille Azis – Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
  • Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein
  • Fiona Crombie, Alice Felton – Hamnet
  • Jack Fisk, Adam Willis – Marty Supreme
  • Hannah Beachler, Monique Champagne – Pecadores
  • Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked: Parte 2

Melhor Montagem

  • Kirk Baxter – Casa de Dinamite
  • Stephen Mirrione – F1
  • Ronald Bronstein, Josh Safdie – Marty Supreme
  • Andy Jurgensen – Uma Batalha Após a Outra
  • Viridiana Lieberman – A Vizinha Perfeita
  • Michael P. Shawver – Pecadores

Melhor Figurino

  • Kate Hawley – Frankenstein
  • Malgosia Turzanska – Hamnet
  • Lindsay Pugh – Hedda
  • Colleen Atwood, Christine Cantella – O Beijo da Mulher Aranha
  • Ruth E. Carter – Pecadores
  • Paul Tazewell – Wicked: Parte 2

Melhor Cabelo & Maquiagem

  • Flora Moody, John Nolan – Extermínio: A Evolução
  • Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein
  • Siân Richards, Ken Diaz, Mike Fontaine, Shunika Terry – Pecadores
  • Kazu Hiro, Felix Fox, Mia Neal – Coração de Lutador
  • Leo Satkovich, Melizah Wheat, Jason Collins – A Hora do Mal
  • Frances Hannon, Mark Coulier, Laura Blount – Wicked: Parte 2

Melhores Efeitos Visuais

  • Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fogo e Cinzas
  • Ryan Tudhope, Nikeah Forde, Robert Harrington, Nicolas Chevallier, Eric Leven, Edward Price, Keith Dawson – F1: O Filme
  • Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell – Frankenstein
  • Alex Wuttke, Ian Lowe, Jeff Sutherland, Kirstin Hall – Missão: Impossível - O Acerto Final
  • Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean – Pecadores
  • Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé, Guy Williams – Superman

Melhor Longa em Animação

  • Arco
  • Elio
  • Nos Seus Sonhos
  • Guerreiras do K-pop
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Comédia

  • The Ballad of Wallis Island
  • Eternidade
  • Amizade Tóxica
  • Corra que a Polícia Vem Ái
  • O Esquema Fenício
  • Amores à Parte

Melhor Filme Internacional

  • Foi Apenas um Acidente
  • A Garota Canhota
  • No Other Choice
  • O Agente Secreto
  • Sirāt
  • Belén

Melhor Canção

  • “Drive” – Ed Sheeran, John Mayer, Blake Slatkin – F1
  • “Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – Guerreiras do K-Pop
  • “I Lied to You” – Raphael Saadiq, Ludwig Göransson – Pecadores
  • “Clothed by the Sun” – Daniel Blumberg – O Testamento de Ann Lee
    “Train Dreams” – Nick Cave, Bryce Dessner – Sonhos de Trem
  • “The Girl in the Bubble” – Stephen Schwartz – Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Original

  • Hans Zimmer – F1
  • Alexandre Desplat – Frankenstein
  • Max Richter – Hamnet
  • Daniel Lopatin – Marty Supreme
  • Jonny Greenwood – Uma Batalha Após a Outra
  • Ludwig Göransson – Pecadores

TV E STREAMING

Melhor Série de Drama

  • Alien: Earth
  • Andor
  • A Diplomata
  • Paradise
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Ruptura
  • Task

Melhor Ator em Série de Drama

  • Sterling K. Brown – Paradise
  • Diego Luna – Andor
  • Mark Ruffalo – Task
  • Adam Scott – Ruptura
  • Billy Bob Thornton – Landman
  • Noah Wyle – The Pitt

Melhor Atriz em Série de Drama

  • Kathy Bates – Matlock
  • Carrie Coon – A Idade Dourada
  • Britt Lower – Ruptura
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – A Diplomata
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

  • Patrick Ball (The Pitt)
  • Wood Harris (Forever)
  • Billy Crudup (The Morning Show)
  • Ato Essandoh (A Diplomata)
  • Tramell Tillman (Ruptura)
  • Tom Pelphrey (Task)

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

  • Nicole Beharie (The Morning Show)
  • Denee Benton (A Idade Dourada)
  • Allison Janney (A Diplomata)
  • Katherine LaNasa (The Pitt)
  • Greta Lee (The Morning Show)
  • Skye P. Marshall (Matlock)

Melhor Série de Comédia

  • Abbot Elementary
  • Fantasmas
  • Elsbeth
  • Hacks
  • Ninguém Quer
  • Only Murders in the Building
  • O Estúdio
  • The Righteous Gemstones

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Adam Brody (Ninguém Quer)
  • Dvid Alan Grier (St, Denis Musical)
  • Seth Rogen (O Estúdio)
  • Ted Danson (O Espião Infiltrado)
  • Danny McBride (The Righteous Gemstones)
  • Alexander Skarsgård (Diários de Um Robô-Assassino)

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Kristen Bell (Ninguém Quer)
  • Natasha Lyonne (Poker Face)
  • Rose Mciver (Fantasmas)
  • Edi Patterson (The Righteous Gemstones)
  • Carrie Preston (Elsbeth)
  • Jean Smart (Hacks)

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Ike Barinholtz – O Estúdio
  • Paul W. Downs – Hacks
  • Asher Grodman – Fantasmas
  • Oscar Nuñez – The Paper
  • Chris Perfetti – Abbott Elementary
  • Timothy Simons – Ninguém Quer

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Danielle Brooks – Pacificador
  • Hannah Einbinder – Hacks
  • Janelle James – Abbott Elementary
  • Justine Lupe – Ninguém Quer
  • Ego Nwodim – Saturday Night Live
  • Rebecca Wisocky – Ghosts

Melhor Série Limitada

  • Adolescência 
  • All Her Fault
  • Chefe de Guerra
  • Death by Lightning
  • Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Ladrões de Drogas
  • Morrendo por Sexo
  • A Namorada Ideal

Melhor Filme Feito para a TV

  • Bridget Jones: Mad About the Boy
  • Deep Cover
  • Entre Montanhas
  • Mountainhead
  • Nonnas
  • Summer of ’69

Melhor Ator em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Michael Chernus – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Stephen Graham – Adolescência
  • Brian Tyree Henry – Ladrões de Drogas
  • Charlie Hunnam – Monstro: A História de Ed Gein
  • Matthew Rhys – O Monstro em Mim
  • Michael Shannon – Death by Lightning

Melhor Atriz em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Jessica Biel – The Better Sister
  • Meghann Fahy – Sereias
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Michelle Williams – Morrendo por Sexo
  • Robin Wright – A Namorada Ideal
  • Renée Zellweger – Bridget Jones: Louca Pelo Garoto

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Owen Cooper – Adolescência 
  • Wagner Moura – Ladrões de Drogas
  • Nick Offerman – Death by Lightning
  • Michael Peña – All Her Fault
  • Ashley Walters – Adolescência
  • Ramy Youssef – Mountainhead

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada ou Filme Feito para a TV

  • Erin Doherty – Adolescência
  • Betty Gilpin – Death by Lightning
  • Marin Ireland – Devil in Disguise: John Wayne Gacy
  • Sophia Lillis – All Her Fault
  • Julianne Moore – Sereias
  • Christine Tremarco – Adolescência

Melhor Série em Língua Estrangeira

  • Acapulco
  • O Último Samurai
  • Mussolini: Son of the Century
  • Red Alert
  • Round 6
  • When No One Sees Us

Melhor Série Animada

  • Bob’s Burgers
  • Harley Quinn
  • Long Story Short
  • Marvel Zombies
  • South Park
  • Amigão da Vizinhança: Homem-Aranha

Melhor Especial de Comédia

  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Caleb Hearon: Model Comedian
  • Leanne Morgan: Unspeakable Things
  • Marc Maron: Panicked
  • Sarah Silverman: PostMortem
  • SNL50: The Anniversary Special

Onde assistir ao Critics Choice Awards 2026?

A cerimônia do Critics Choice Award 2026 será realizada no Barker Hangar, em Santa Mônica. O evento tem em média três horas de duração e será comandado pela apresentadora Chelsea Handler.

O espectador tem duas opções para assistir à premiação no Brasil:

  • pelo canal de TV por assinatura TNT;
  • pela plataforma de streaming HBO Max.

Que horas começa o Critics Choice Award?

Los Angeles fica no Estado americano da Califórnia, que está quatro horas a menos que o Brasil em termos de fuso horário.

A cerimônia está marcada para ter início às 16h, no horário local. Portanto, aqui no Brasil, serão 21h (no horário de Brasília) quando o show começar.

