1 em cada 3 investidores de criptomoedas já perdeu acesso à própria carteira, diz pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Oobit revelou que 1 em cada 3 investidores de criptomoedas já perdeu acesso à própria carteira digital. Além disso, um terço deles nunca teria recuperado o dinheiro.

Diferente dos ativos fiduciários, os criptoativos promovem a autocustódia, modelo de armazenamento dos ativos em que o próprio investidor pode cuidar da sua custódia através de carteiras digitais diretamente conectadas em blockchain.

Enquanto apresentam alguns benefícios de autonomia, as carteiras digitais utilizam senhas no formato “frase semente”, composta de 12 a 24 palavras diferentes. Por isso os problemas de esquecimento de senhas ou a perda do local onde a armazenaram são as principais causas para a perda do acesso à carteira.

Nesse sentido, a pesquisa revelou ainda que 12% dos investidores relataram prejuízo superior a US$ 5 mil em um único incidente.

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A Oobit afirmou ter entrevistado mil pessoas que possuem criptomoedas e/ou NFTs via CloudResearch Connect. A amostra é composta por 58% de millennials, 19% geração X, 19% geração Z e 4% Baby Boomers.

O maior erro de investidores cripto

“O maior erro que as pessoas cometem não é escolher a carteira errada. É assumir que vão se lembrar de como acessar novamente”, disse Eduardo Prota, Head Latam da Oobit. “Alguns minutos de preparação hoje podem ser a diferença entre recuperar seus ativos e perdê-los para sempre.”

30% das pessoas que perderam o acesso às suas carteiras digitais afirmaram que não sabiam que a perda poderia ser definitiva. Isso porque as carteiras conectadas em blockchain não oferecem, por exemplo, o serviço de recuperação de senhas.

Outros dados da pesquisa mostraram que 40% dos entrevistados que passaram por essa perda melhoraram seus hábitos de segurança depois. Além disso, 42% disseram que opções de recuperação mais claras e confiáveis seriam o principal fator para aumentar a segurança percebida das carteiras de cripto.

Por outro lado, 66% também disseram que consideram recuperar uma conta bancária mais fácil do que recuperar suas criptomoedas e 10% pararam completamente de usar cripto após a experiência.

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