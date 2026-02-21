Até que horas vai o bloco da Anitta no Rio?

Anitta: O desfile deste sábado ocorre após a cantora percorrer o país com os ensaios pré-Carnaval (Mauricio Santana/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 09h28.
Última atualização em 21 de fevereiro de 2026 às 09h29.
O Bloco da Anitta desfila no Centro do Rio de Janeiro neste sábado, 21, com concentração desde as 7h e dispersão prevista para 12h.
Gratuito e aberto ao público, o cortejo ocupa a Rua Primeiro de Março, 33, e integra o circuito oficial do Carnaval carioca, segundo o site oficial dos blocos da cidade.
Ao som dos principais hits da cantora, o Bloco da Anitta arrasta uma legião de fãs desde 2016.
O evento costuma atrair mais de 1 milhão de foliões logo nas primeiras horas da manhã, transformando o Centro da capital fluminense em um grande palco a céu aberto.
Desde a estreia, o bloco se consolidou como um dos mais aguardados do Carnaval do Rio. O cortejo combina trio elétrico, repertório de sucessos e interação direta com o público, formato que impulsionou o crescimento do evento ao longo dos anos.
Em coletiva de imprensa antes da apresentação, Anitta apresentou a fantasia batizada de “energia dos orixás”, comentou o tema escolhido para as performances deste ano e falou sobre a expectativa para o desfile.
“Eu canto um pouquinho do que eu gosto, um pouquinho do que o povo gosta. Acho que o público também tem que se acostumar a gostar de coisas novas", disse.
O desfile deste sábado ocorre após a cantora percorrer o país com os ensaios pré-Carnaval. À noite, ela sobe ao palco de um camarote na Marquês de Sapucaí, mantendo a agenda intensa na capital fluminense.
Além do Bloco da Anitta, o Rio tem entre os destaques Bloconcé, Berço do Samba, Bloco dos Cachaças e Mulheres de Chico, em bairros como Centro, Flamengo, Botafogo e Leme.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.