Até que horas vai o bloco da Anitta no Rio?

O Bloco da Anitta desfila no Centro do Rio de Janeiro neste sábado, 21, com concentração desde as 7h e dispersão prevista para 12h.

Gratuito e aberto ao público, o cortejo ocupa a Rua Primeiro de Março, 33, e integra o circuito oficial do Carnaval carioca, segundo o site oficial dos blocos da cidade.

Ao som dos principais hits da cantora, o Bloco da Anitta arrasta uma legião de fãs desde 2016.

O evento costuma atrair mais de 1 milhão de foliões logo nas primeiras horas da manhã, transformando o Centro da capital fluminense em um grande palco a céu aberto.

Desde a estreia, o bloco se consolidou como um dos mais aguardados do Carnaval do Rio. O cortejo combina trio elétrico, repertório de sucessos e interação direta com o público, formato que impulsionou o crescimento do evento ao longo dos anos.

Em coletiva de imprensa antes da apresentação, Anitta apresentou a fantasia batizada de “energia dos orixás”, comentou o tema escolhido para as performances deste ano e falou sobre a expectativa para o desfile.

“Eu canto um pouquinho do que eu gosto, um pouquinho do que o povo gosta. Acho que o público também tem que se acostumar a gostar de coisas novas", disse.

O desfile deste sábado ocorre após a cantora percorrer o país com os ensaios pré-Carnaval. À noite, ela sobe ao palco de um camarote na Marquês de Sapucaí, mantendo a agenda intensa na capital fluminense.

Blocos de rua do Rio hoje

Além do Bloco da Anitta, o Rio tem entre os destaques Bloconcé, Berço do Samba, Bloco dos Cachaças e Mulheres de Chico, em bairros como Centro, Flamengo, Botafogo e Leme.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sábado, 21 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco da Anitta – 07:00

Samba & Feijoada com Família Moadir – 12:00

Alegria da República – 14:00

Botafogo

Sem Saída – 08:00

Pela Saco – 15:00

Flamengo

Bloconcé – 09:00

Se essa Rua fosse Minha – 11:00

Laranjeiras

Bafafá – 10:00

Tijuca

Faroeste Caboclo – 12:00

Lapa

Berço do Samba – 13:00

Jardim Carioca

Bloco do Playmobil – 13:00

Santa Teresa

Chulé de Santa – 13:00

Glória

Superbacana – 14:00

Barra da Tijuca

Bloco dos Cachaças – 14:00

Madureira

Bloco da K-Day – 14:00

Paquetá

Unidos do Caraxué – 15:00

Gávea

Bloco Beatles Para Crianças! – Infantil – 15:00

Pedra de Guaratiba

Bloco da Ressaca – 16:00

Engenho de Dentro