Desfile das Campeãs 2026 do Rio: veja horário e onde assistir ao vivo

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro já tem data, horário e escolas confirmadas.

As seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.

Que horas é o Desfile das Campeãs 2026 no Rio?

O desfile será neste sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí.

A transmissão está programada para começar às 20h, no mesmo dia.

Onde assistir ao vivo o Desfile das Campeãs do Rio 2026?

Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o desfile ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h do sábado, 21.

Quais escolas desfilam no Rio hoje?

O Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.

As escolas confirmadas são: