Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Desfile das Campeãs 2026 do Rio: veja horário e onde assistir ao vivo

Seis escolas do Grupo Especial voltam à Sapucaí no sábado, 21; veja que horas começa e onde assistir ao vivo

Unidos do Viradouro: escola é a campeã do Carnaval 2026 no Rio (Wagner Meier/Getty Images)

Unidos do Viradouro: escola é a campeã do Carnaval 2026 no Rio (Wagner Meier/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 17h22.

O Desfile das Campeãs do Carnaval 2026 no Rio de Janeiro já tem data, horário e escolas confirmadas.

As seis agremiações mais bem colocadas do Grupo Especial voltam à Marquês de Sapucaí neste sábado, 21, em uma apresentação que encerra oficialmente o Carnaval na Avenida.

Que horas é o Desfile das Campeãs 2026 no Rio?

O desfile será neste sábado, 21 de fevereiro, com início previsto para 21h, na Marquês de Sapucaí.

A transmissão está programada para começar às 20h, no mesmo dia.

Onde assistir ao vivo o Desfile das Campeãs do Rio 2026?

Quem não for à Sapucaí poderá acompanhar o desfile ao vivo pelo Multishow e pela plataforma de streaming Globoplay, com transmissão prevista para começar às 20h do sábado, 21.

Quais escolas desfilam no Rio hoje?

O Desfile das Campeãs reúne as seis escolas mais bem colocadas nos desfiles do Grupo Especial. A campeã encerra as apresentações da noite.

As escolas confirmadas são:

  • Unidos do Viradouro (campeã)
  • Beija-Flor de Nilópolis
  • Unidos de Vila Isabel
  • Acadêmicos do Salgueiro
  • Imperatriz Leopoldinense
  • Estação Primeira de Mangueira
Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroCarnavalEscolas de samba

Mais de Pop

Bad Bunny faz 2º show em SP hoje; veja horário e setlist

BBB 26: Quem ganhou a prova do anjo hoje? Veja como foi o círculo de fogo

'Heated Rivalry': a série de sucesso é baseada em quais livros?

BBB 26: como será a prova do Anjo? Entenda a dinâmica e veja gabarito

Mais na Exame

Pop

Bad Bunny faz 2º show em SP hoje; veja horário e setlist

Casual

'Feito Pipa': filme com Lázaro Ramos vence dois prêmios no Festival de Berlim

Mundo

EUA mantém Brasil sob investigação mesmo após decisão da Suprema Corte

Ciência

NASA adia lançamento do Artemis II devido a problemas técnicos