Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 21 de fevereiro

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05h00.
As ruas do Rio de Janeiro recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma programação com 20 blocos no pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.
Entre os destaques estão Bloco da Anitta, Bloconcé, Berço do Samba, Bloco dos Cachaças e Mulheres de Chico, em bairros como Centro, Flamengo, Botafogo e Leme.
Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.
Bloco da Anitta – 07:00
Samba & Feijoada com Família Moadir – 12:00
Alegria da República – 14:00
Sem Saída – 08:00
Pela Saco – 15:00
Bloconcé – 09:00
Se essa Rua fosse Minha – 11:00
Bafafá – 10:00
Faroeste Caboclo – 12:00
Berço do Samba – 13:00
Bloco do Playmobil – 13:00
Chulé de Santa – 13:00
Superbacana – 14:00
Bloco dos Cachaças – 14:00
Bloco da K-Day – 14:00
Unidos do Caraxué – 15:00
Bloco Beatles Para Crianças! – Infantil – 15:00
Bloco da Ressaca – 16:00
Sepulta Carnaval – 16:00