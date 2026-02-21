Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 21 de fevereiro

As ruas do Rio de Janeiro recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma programação com 20 blocos no pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.

Entre os destaques estão Bloco da Anitta, Bloconcé, Berço do Samba, Bloco dos Cachaças e Mulheres de Chico, em bairros como Centro, Flamengo, Botafogo e Leme.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sábado, 21 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco da Anitta – 07:00

Samba & Feijoada com Família Moadir – 12:00

Alegria da República – 14:00

Botafogo

Sem Saída – 08:00

Pela Saco – 15:00

Flamengo

Bloconcé – 09:00

Se essa Rua fosse Minha – 11:00

Laranjeiras

Bafafá – 10:00

Tijuca

Faroeste Caboclo – 12:00

Lapa

Berço do Samba – 13:00

Jardim Carioca

Bloco do Playmobil – 13:00

Santa Teresa

Chulé de Santa – 13:00

Glória

Superbacana – 14:00

Barra da Tijuca

Bloco dos Cachaças – 14:00

Madureira

Bloco da K-Day – 14:00

Paquetá

Unidos do Caraxué – 15:00

Gávea

Bloco Beatles Para Crianças! – Infantil – 15:00

Pedra de Guaratiba

Bloco da Ressaca – 16:00

Engenho de Dentro

Sepulta Carnaval – 16:00