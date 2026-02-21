Pop

Carnaval 2026 no RJ: blocos de rua hoje, sábado, 21 de fevereiro

Bloco da Anitta, Bloconcé e Berço do Samba estão entre os 20 desfiles previstos para este sábado; vejo horários e locais

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)

Carnaval 2026: veja a programação dos blocos do Rio de Janeiro (Mixed Comunicação/Liga dos Amigos do Zé Pereira/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 05h00.

As ruas do Rio de Janeiro recebem neste sábado, 21 de fevereiro, uma programação com 20 blocos no pós-Carnaval, com desfiles a partir das 7 horas até a noite.

Entre os destaques estão Bloco da Anitta, Bloconcé, Berço do Samba, Bloco dos Cachaças e Mulheres de Chico, em bairros como Centro, Flamengo, Botafogo e Leme.

Veja a lista com os blocos de rua do Carnaval do Rio de Janeiro que vão desfilar neste sábado, com horários e endereço de concentração.

Blocos de Carnaval do RJ hoje, sábado, 21 de fevereiro, por bairro:

Centro

Bloco da Anitta – 07:00

Samba & Feijoada com Família Moadir – 12:00

Alegria da República – 14:00

Botafogo

Sem Saída – 08:00

Pela Saco – 15:00

Flamengo

Bloconcé – 09:00

Se essa Rua fosse Minha – 11:00

Laranjeiras

Bafafá – 10:00

Tijuca

Faroeste Caboclo – 12:00

Lapa

Berço do Samba – 13:00

Jardim Carioca

Bloco do Playmobil – 13:00

Santa Teresa

Chulé de Santa – 13:00

Glória

Superbacana – 14:00

Barra da Tijuca

Bloco dos Cachaças – 14:00

Madureira

Bloco da K-Day – 14:00

Paquetá

Unidos do Caraxué – 15:00

Gávea

Bloco Beatles Para Crianças! – Infantil – 15:00

Pedra de Guaratiba

Bloco da Ressaca – 16:00

Engenho de Dentro

Sepulta Carnaval – 16:00

