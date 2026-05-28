Sabalenka lamenta eliminação de Sinner em Roland Garros: “Foi doloroso vê-lo sofrer”

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka lamentou a eliminação do italiano Jannik Sinner na segunda rodada de Roland Garros nesta quinta-feira, 28.

Após garantir vaga na terceira rodada do Grand Slam francês, a número 1 do mundo afirmou que ficou abalada ao acompanhar a derrota do italiano para o argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Sinner, líder do ranking masculino, perdeu de virada em cinco sets depois de abrir dois sets de vantagem e liderar por 5/1 na terceira parcial. O italiano passou a sentir problemas físicos durante a partida e acabou eliminado de forma precoce em Paris.

“Me senti muito mal por ele. Sempre torço pelo Jannik e foi doloroso vê-lo sofrendo daquela maneira. Até o último momento eu estava esperando que ele conseguisse vencer”, disse Sabalenka.

A bielorrussa afirmou que estava mais preocupada com o desfecho da partida do que com o horário de sua entrada em quadra. “Eu não estava realmente pensando no meu horário de entrar em quadra. Se eu começasse mais tarde, tudo bem para mim. Eu só estava preocupada que ele não conseguisse fechar a partida”, afirmou.

Sabalenka também demonstrou confiança na recuperação do italiano para a sequência da temporada. “É triste vê-lo sair tão cedo. Tenho certeza de que ele vai voltar ainda mais forte. Agora é hora de recuperar, descansar e se preparar para a temporada de grama”, avaliou.

A derrota encerrou uma sequência de 30 vitórias consecutivas de Sinner e marcou sua eliminação mais precoce em um Grand Slam desde Roland Garros de três anos atrás.