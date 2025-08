Lançamentos do Prime Video em agosto de 2025: veja os filmes e as séries Entre os destaques está a estreia de 'A Mulher da Casa Abandonada', 'Ameaça no Ar' e o vencedor do Oscar 'O Brutalista'

Prime Video: o que entra no catálogo do streaming em agosto de 2025? (Montagem EXAME/ Divulgação)