'Sessão da Tarde': saiba como é a escolha dos filmes e definição das frequência de reprises

A Sessão da Tarde, programação da Tv Globo exibida desde 1974, continua a ser uma das opções mais tradicionais e populares da televisão brasileira.

Focada em atrair um público diversificado durante as tardes, a programação exibe filmes para todas as idades, com títulos como "As Branquelas" e "A Lagoa Azul" se tornando ícones dessa faixa horária.

Processo de escolha dos filmes

A escolha dos filmes, no entanto, não é aleatória. De acordo com a emissora, a seleção envolve um processo cuidadoso que considera uma série de fatores, como os índices de audiência, os acontecimentos do momento e as características sazonais do ano.

A Globo possui um vasto catálogo de filmes, organizados por gênero e tema, que serve como base para a programação.

[grifar]O processo de curadoria é dividido em três etapas principais: planejamento anual, trimestral e semanal. A definição de cerca de 300 filmes para o ano é feita de forma estratégica, visando abranger uma variedade de gêneros e agradar diferentes perfis de telespectadores.

Trimestralmente, há uma revisão da programação diária para os próximos três meses, enquanto ajustes mais finos são feitos semanalmente, levando em conta eventos atuais ou mudanças imprevistas, como premiações ou acontecimentos importantes.

O papel dos curadores e a diversidade na programação

Além dos dados de audiência e das pesquisas sobre preferências do público, a escolha final dos filmes é feita por curadores humanos. Isso garante que a programação não seja apenas baseada em números, mas também conecte-se com as expectativas do público.

A emissora ainda evita a repetição de filmes em um período inferior a seis meses, garantindo diversidade e renovação.