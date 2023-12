Os melhores filmes de terror de 2023, segundo ranking da EXAME Pop

O ano de 2023 foi muito importante para o cinema: uma coleção de filmes com recordes de bilheteria estrearam esse ano e ganharam o coração do público. "Barbie", "Oppenheimer" e "Super Mario Bros", "Homem-Aranha através do Aranhaverso" e outros são bons exemplos. No gênero de terror, o ano também foi animado: grandes produções fizeram seu nome e aterrorizaram o público.

"Feriado Sangrento", "Fale Comigo", "Skinamarink: Canção de Ninar", "Pânico 6" são alguns dos filmes que fizeram sucesso em 2023. Abaixo, separamos uma lista com os 5 melhores filmes de terror lançados em 2023 para maratonar antes do ano acabar. Confira:

Os melhores filmes de terror de 2023

1. Fale Comigo

Sinopse: Quando Mia, de 17 anos, e seus amigos descobrem como conjurar espíritos usando uma mão embalsamada, eles ficam viciados na adrenalina de ter apenas 90 segundos para exorcizar o espírito, sem que ele tente ficar. Em uma das sessões, um deles vai longe demais e libera terríveis forças sobrenaturais. Agora, Mia e seus amigos devem escolher em quem confiar: nos vivos ou nos mortos.

Onde assistir: Apple TV

2. Beau Tem Medo

Sinopse: Um homem reservado que faz visitas regulares a um terapeuta para controlar sua ansiedade se vê desafiado quando embarca em uma odisseia tumultuada e emocional para voltar para casa e para sua mãe.

Onde assistir: Prime Video

3. Skinamarink: Canção de Ninar

Sinopse: Dois irmãos acordam no meio da noite e descobrem que seu pai sumiu e todas as portas e janelas de sua casa desapareceram. E, para piorar, eles não estão sozinhos.

Onde assistir: Prime Video

4. M3gan

Sinopse: M3GAN é uma maravilha da inteligência artificial, uma boneca realista programada para ser a melhor amiga de uma criança. Uma robótica brilhante dá a sua jovem sobrinha um protótipo M3GAN, mas a máquina logo se torna violenta.

Onde assistir: Apple TV, Prime Vídeo

5. Pânico 6

Sinopse:Sam, Tara, Chad e Mindy, os quatro sobreviventes do massacre realizado pelo Ghostface, decidem deixar Woodsboro para trás em busca de um novo começo em Nova York. Mas não demora muito para eles se tornarem alvo de um novo serial killer.

Onde assistir: Apple TV, Paramount+