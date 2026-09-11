Festival do Croissant em São Paulo: onde comer e as novidades de 2026

Festival de Croissant 2026: veja o cardápio e onde experimentar (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16h18.
A partir do dia 14 de setembro, São Paulo recebe a segunda edição do Festival do Croissant. A iniciativa, criada originalmente pela rede belga Le Pain Quotidien em 2025, ganha nesta temporada uma parceria inédita com o histórico Café Girondino.
O evento, que segue até 14 de outubro, reúne oito versões de mini croissants recheados em combinações doces e salgadas. Unidades avulsas variam entre R$ 15,90 e R$ 22,90, com combos especiais entre R$ 42,50 e R$ 86,00.
Na primeira edição do festival, a Le Pain Quotidien vendeu 3.500 unidades dos mini croissants em menos de um mês. Para este ano, a aposta expande o portfólio com receitas desenvolvidas exclusivamente para a parceria.
Entre as criações inéditas criadas para o evento está o Mini Croissant Pudim, preparado com massa folhada, recheio de creme de pudim clássico do Girondino, calda de caramelo e finalização com uma versão mini do doce. Outra novidade é o Mini Croissant Caprese, recheado com burrata, tomate fresco, rúcula e molho pesto de manjericão.
A seleção das casas conta ainda com sabores como Presunto Cru (com creme de ricota, tomate confit e pesto), Cheesecake (com coulis de frutas vermelhas e morango) e a versão prensada e crocante Flat M&M, coberta com chocolate ao leite. Opções tradicionais do cardápio da rede belga, como os recheios de Pistache, Noisella e Peito de Peru com Ricota, completam o menu das unidades da Le Pain Quotidien.
No Café Girondino, o público poderá pedir cinco das oito receitas do festival, além de combos exclusivos de dois a quatro mini croissants para consumo no local ou delivery via iFood.
Le Pain Quotidien
Café Girondino
O encontro entre as duas marcas é viabilizado pela atuação da holding Fábrica de Bares, responsável pela gestão da Le Pain Quotidien no Brasil e pela reabertura do Café Girondino, ocorrida no fim de 2024.