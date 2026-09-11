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A regulamentação é o maior risco da Hyperliquid, diz empresário

O fundador da Crypto Banter afirmou que os efeitos de rede da Hyperliquid lhe conferem uma forte vantagem competitiva, mas a incerteza regulatória continua sendo sua maior ameaça

Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16h33.

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O fundador da Crypto Banter, Ran Neuner, afirmou que a regulamentação representa o maior risco para a Hyperliquid, alertando que as exchanges descentralizadas poderiam eventualmente enfrentar maior escrutínio governamental.

Falando no podcast Chain Reaction, da Cointelegraph, Neuner disse que os reguladores começaram a estabelecer regras para as exchanges centralizadas de criptomoedas e previu que as plataformas descentralizadas seriam as próximas.

“A maior questão é que não sabemos como os reguladores vão tratar as exchanges descentralizadas”, disse Neuner. Ele acrescentou:

"Os governos apenas começaram a regulamentar as exchanges centralizadas. Existe o licenciamento pela MiCA, e assim por diante. E acho que, quando isso estiver concluído, eles passarão às exchanges descentralizadas."

A Hyperliquid é uma blockchain de camada 1 mais conhecida por sua exchange descentralizada de contratos futuros perpétuos, que lidera o setor com cerca de US$ 223 bilhões em volume de negociação nos últimos 30 dias, segundo dados da DeFiLlama.

Embora tenha identificado a regulamentação como a maior vulnerabilidade da Hyperliquid, Neuner mostrou-se mais otimista quanto à capacidade da plataforma de resistir à concorrência.

Neuner argumentou que os efeitos de rede da Hyperliquid dificultam que concorrentes desafiem a plataforma simplesmente replicando sua tecnologia. “Não é possível copiar uma rede”, disse ele. “Pode haver mil concorrentes do Uber. Quantos deles vão ter sucesso? Quase nenhum.”

Neuner disse que a mesma dinâmica se aplica às plataformas de negociação, nas quais os usuários tendem a se concentrar nas exchanges com maior liquidez, pois isso lhes permite abrir e fechar posições com mais facilidade. “Quando algo é uma rede, naturalmente os usuários vão para o nó mais movimentado ou melhor”, afirmou.

Hyperliquid busca caminho compatível com as regras dos EUA

Apesar das preocupações de Neuner com a regulamentação, autoridades dos EUA sinalizaram que a Hyperliquid poderia obter um caminho compatível com as regras para entrar no país.

O presidente Donald Trump disse em agosto que o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC, na sigla em inglês), Michael Selig, estava trabalhando para trazer a Hyperliquid para os EUA de maneira “totalmente compatível com as regras e legal”. A HYPE subiu cerca de 20% no período de 24 horas em torno das declarações, sendo negociada perto de US$ 70.

Até o anúncio de agosto, nem a CFTC nem a Hyperliquid haviam divulgado uma proposta formal explicando como funcionaria o acesso aos EUA, se uma solicitação havia sido apresentada ou quando um serviço compatível com as regras poderia ser lançado.

Nesta sexta-feira, 11, a HYPE era negociada perto de US$ 82, com alta superior a 220% no acumulado do ano, segundo a CoinGecko. O token tinha uma capitalização de mercado de cerca de US$ 18,2 bilhões e uma avaliação totalmente diluída de aproximadamente US$ 78,4 bilhões.

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