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James Bond: roteiro do novo filme de 007 está pronto, diz Steven Knight

Roteirista deu a entender que sabe quem será o novo ator, embora o nome ainda não tenha sido anunciado

James Bond: Knight confirmou a informação de forma discreta (Harald Krichel/Wikimedia Commons)

James Bond: Knight confirmou a informação de forma discreta (Harald Krichel/Wikimedia Commons)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15h55.

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O roteirista Steven Knight, criador de Peaky Blinders, afirmou que concluiu o roteiro do próximo filme de James Bond.

Em entrevista à rádio britânica Greatest Hits Radio, Knight confirmou a informação de forma discreta, ao ser questionado se havia terminado o primeiro rascunho. “Estou balançando a cabeça em silêncio”, respondeu.

Knight descreveu a oportunidade de escrever o 26º filme da franquia como “mais do que um item da lista de desejos”. “É uma honra ter sido convidado. E acredito que vai ser muito bom. Eu realmente acredito que vai ser incrível”, afirmou.

O roteirista também deu a entender que sabe quem será o novo intérprete de Bond, embora o nome ainda não tenha sido anunciado. Questionado pela BBC Radio 4 se escreveu o personagem pensando no ator escolhido ou com base no que sabia sobre o personagem, respondeu: “É um pouco dos dois”. 

Segundo Knight, saber quem será o intérprete “torna a vida um pouco mais fácil”, mas o roteiro precisa ser desenvolvido pensando no personagem, e não no ator.

O filme será dirigido por Denis Villeneuve e produzido pela Amazon MGM Studios. A atualização sobre o roteiro acontece dias depois de Gary Oldman afirmar que a escolha do novo Bond já foi feita. 

O ator disse esperar que Jack Lowden, seu colega em Slow Horses e um dos nomes apontados como favorito, tenha sido escolhido. “Eles fizeram a escolha, mas ainda não anunciaram”, disse Oldman. “Então, estou torcendo pelo Jack.”

A disputa pelo novo '007'

A busca pelo novo James Bond ganhou um favorito inesperado. Jack Barton, ator britânico que apareceu brevemente em Pobres Criaturas, teria se destacado entre os candidatos avaliados pelo diretor Denis Villeneuve e pela diretora de elenco Nina Gold para interpretar o agente 007.

Segundo informações do tabloide americano Page Six Hollywood, Barton é considerado atualmente o principal nome da disputa. O ator também participou da série britânica SAS: Rogue Heroes e de Heartstopper, da Netflix.

Entre os nomes cotados estão:

  • Jack Lowden, protagonista de Slow Horses, da Apple;
  • Callum Turner;
  • Jacob Elordi, apontado há tempos como um dos favoritos;
  • Paul Mescal, que interpretará Paul McCartney no próximo filme sobre os Beatles;
  • Harris Dickinson.
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