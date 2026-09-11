James Bond: roteiro do novo filme de 007 está pronto, diz Steven Knight

O roteirista Steven Knight, criador de Peaky Blinders, afirmou que concluiu o roteiro do próximo filme de James Bond.

Em entrevista à rádio britânica Greatest Hits Radio, Knight confirmou a informação de forma discreta, ao ser questionado se havia terminado o primeiro rascunho. “Estou balançando a cabeça em silêncio”, respondeu.

Knight descreveu a oportunidade de escrever o 26º filme da franquia como “mais do que um item da lista de desejos”. “É uma honra ter sido convidado. E acredito que vai ser muito bom. Eu realmente acredito que vai ser incrível”, afirmou.

O roteirista também deu a entender que sabe quem será o novo intérprete de Bond, embora o nome ainda não tenha sido anunciado. Questionado pela BBC Radio 4 se escreveu o personagem pensando no ator escolhido ou com base no que sabia sobre o personagem, respondeu: “É um pouco dos dois”.

Segundo Knight, saber quem será o intérprete “torna a vida um pouco mais fácil”, mas o roteiro precisa ser desenvolvido pensando no personagem, e não no ator.

O filme será dirigido por Denis Villeneuve e produzido pela Amazon MGM Studios. A atualização sobre o roteiro acontece dias depois de Gary Oldman afirmar que a escolha do novo Bond já foi feita.

O ator disse esperar que Jack Lowden, seu colega em Slow Horses e um dos nomes apontados como favorito, tenha sido escolhido. “Eles fizeram a escolha, mas ainda não anunciaram”, disse Oldman. “Então, estou torcendo pelo Jack.”

A disputa pelo novo '007'

A busca pelo novo James Bond ganhou um favorito inesperado. Jack Barton, ator britânico que apareceu brevemente em Pobres Criaturas, teria se destacado entre os candidatos avaliados pelo diretor Denis Villeneuve e pela diretora de elenco Nina Gold para interpretar o agente 007.

Segundo informações do tabloide americano Page Six Hollywood, Barton é considerado atualmente o principal nome da disputa. O ator também participou da série britânica SAS: Rogue Heroes e de Heartstopper, da Netflix.

Entre os nomes cotados estão: