Cinema ao ar livre, séries e filmes: o que assistir neste fim de semana

O segundo fim de semana de setembro chega recheado de filmes e séries para movimentar as telas no streaming e nos cinemas. Os catálogos dividem espaço entre novas temporadas de suspense, produções asiáticas aclamadas e documentários provocantes sobre o futuro.

Nas séries, o destaque da Apple TV+ é a estreia do drama policial Desaparecida. O Disney+ traz de volta a disputa pelo poder na segunda temporada de Made in Korea.

Já na aba de filmes e eventos, a Netflix lidera os holofotes com a estreia de O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse. No Prime Video, a aposta é o suspense O Aniversário. A Mubi celebra o cinema com a nova edição do festival MUBI Fest, com uma longa programação que começa já neste fim de semana.

Confira as 5 escolhas para assistir neste fim de semana:

Desaparecida — temporada 1 (Apple TV+)

Onze anos após o desaparecimento misterioso de sua filha pequena, a vida de um ex-detetive desmorona completamente. Hoje trabalhando na central de chamadas da polícia, ele recebe um pedido de socorro desesperado de uma adolescente e se convence de que se trata de sua filha, iniciando uma busca obsessiva contra o tempo para resgatá-la.

Made in Korea — temporada 2 (Disney+)

A segunda temporada da aclamada produção sul-coreana acompanha Baek Kitae em sua escalada implacável ao poder como vice-diretor da KCIA. No entanto, em meio ao caos político dos anos 1970, um antigo inimigo surge das sombras buscando vingança, desencadeando um embate em que todas as regras serão quebradas.

O Documentário da IA: Ou Como Me Tornei Otimista Diante do Apocalipse (Netflix)

Prestes a ser pai, um cineasta embarca em uma jornada investigativa ao redor do mundo para entender os impactos reais da inteligência artificial. Entre entrevistas com especialistas, entusiastas e críticos da tecnologia, o documentário busca responder se a IA representa o fim dos tempos ou uma nova era de esperança para as futuras gerações.

O Aniversário (Prime Video)

O que deveria ser uma celebração em família se transforma em um pesadelo sufocante. Durante a festa de aniversário em uma casa isolada, segredos há muito enterrados vêm à tona, revelando ressentimentos profundos e forças ocultas que ameaçam destruir a vida de todos os convidados.

MUBI Fest (Cinemas)

A quinta edição do MUBI Fest Brasil desembarca no Centro Cultural São Paulo (CCSP) entre os dias 11 e 13 de setembro. A programação reúne títulos inéditos que passaram pelos festivais de Cannes e Berlim — como Hope, de Na Hong-jin, e Sheep in the Box, de Hirokazu Kore-eda —, além de clássicos restaurados em 4K como Paris, Texas e os nacionais Xica da Silva e Bye Bye Brasil. O evento conta ainda com sessões gratuitas ao ar livre no Cine na Praça, bate-papos e DJs.