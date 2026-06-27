'A Casa do Dragão' perde fôlego na estreia, mas segue entre os maiores sucessos da HBO

'A Casa do Dragão': derivado de "Game of Thrones" segue como um dos maiores fenômenos da televisão (Warner/HBO/Divulgação)
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Publicado em 27 de junho de 2026 às 06h31.
A guerra pelo Trono de Ferro continua despertando o interesse do público ao redor do mundo. A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreou com 21,5 milhões de espectadores nos três primeiros dias de exibição, confirmando que o derivado de "Game of Thrones" segue como um dos principais sucessos da HBO. Os dados são da própria plataforma e da Nielsen.
Embora o resultado seja expressivo, a estreia registrou uma queda de cerca de 8% em comparação com a segunda temporada, cujo primeiro episódio havia alcançado aproximadamente 23,4 milhões de espectadores no mesmo intervalo.
Segundo a HBO, a redução era esperada diante da forte concorrência da Copa do Mundo de 2026, que tem concentrado grande parte da audiência televisiva em diversos países.
Mesmo com a leve retração, os números mantêm "A Casa do Dragão" em um patamar de destaque dentro do catálogo da emissora, reforçando que o universo criado por George R. R. Martin permanece altamente relevante para o público.
A expectativa também contribuiu para a estreia. Depois de um intervalo de dois anos entre temporadas, os novos episódios prometem acelerar a adaptação da guerra civil entre os Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões, um dos momentos mais importantes da história de Westeros.
Os próximos episódios devem ampliar a escala dos confrontos, com batalhas envolvendo mais dragões, alianças decisivas e disputas pelo controle dos Sete Reinos. A HBO aposta que o avanço da guerra será o principal atrativo para manter o interesse dos espectadores ao longo da temporada.
O novo capítulo será disponibilizado às 22h deste domingo, 28, com lançamento simultâneo na HBO e na HBO Max. Assim como aconteceu no episódio anterior, a estreia ocorre ao mesmo tempo para todos os assinantes da plataforma de streaming e para quem acompanha a série pelo canal.
A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.
Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.
Confira as datas previstas para os próximos episódios: