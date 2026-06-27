'A Casa do Dragão' perde fôlego na estreia, mas segue entre os maiores sucessos da HBO

A guerra pelo Trono de Ferro continua despertando o interesse do público ao redor do mundo. A terceira temporada de "A Casa do Dragão" estreou com 21,5 milhões de espectadores nos três primeiros dias de exibição, confirmando que o derivado de "Game of Thrones" segue como um dos principais sucessos da HBO. Os dados são da própria plataforma e da Nielsen.

Audiência fica abaixo da temporada anterior

Embora o resultado seja expressivo, a estreia registrou uma queda de cerca de 8% em comparação com a segunda temporada, cujo primeiro episódio havia alcançado aproximadamente 23,4 milhões de espectadores no mesmo intervalo.

Segundo a HBO, a redução era esperada diante da forte concorrência da Copa do Mundo de 2026, que tem concentrado grande parte da audiência televisiva em diversos países.

Série segue em alta na HBO

Mesmo com a leve retração, os números mantêm "A Casa do Dragão" em um patamar de destaque dentro do catálogo da emissora, reforçando que o universo criado por George R. R. Martin permanece altamente relevante para o público.

A expectativa também contribuiu para a estreia. Depois de um intervalo de dois anos entre temporadas, os novos episódios prometem acelerar a adaptação da guerra civil entre os Targaryen, conhecida como a Dança dos Dragões, um dos momentos mais importantes da história de Westeros.

Os próximos episódios devem ampliar a escala dos confrontos, com batalhas envolvendo mais dragões, alianças decisivas e disputas pelo controle dos Sete Reinos. A HBO aposta que o avanço da guerra será o principal atrativo para manter o interesse dos espectadores ao longo da temporada.

Episódios serão lançados semanalmente

O novo capítulo será disponibilizado às 22h deste domingo, 28, com lançamento simultâneo na HBO e na HBO Max. Assim como aconteceu no episódio anterior, a estreia ocorre ao mesmo tempo para todos os assinantes da plataforma de streaming e para quem acompanha a série pelo canal.

A terceira temporada de "A Casa do Dragão" terá oito episódios ao todo. Todos os capítulos serão disponibilizados semanalmente, sempre aos domingos, às 22h.

Com isso, a trama seguirá avançando ao longo dos próximos meses, aprofundando os conflitos entre os Verdes e os Pretos na disputa pelo Trono de Ferro.

Confira as datas previstas para os próximos episódios: