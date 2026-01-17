Que horas começa o BBB nesse sábado? Veja a programação

A nova edição do Big Brother Brasil estreou nessa segunda-feira, 12, e já está a todo vapor. Intrigas, combinação de votos e desistências já estão esquentando o reality, que promete entregar uma edição histórica.

A edição manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a sábado, sempre na sequência da novela das nove — enquanto aos domingos a exibição está prevista para começar após o Fantástico.

Nesse sábado, o programa está previsto para começar às 22h25.

Prova do Anjo

A primeira Prova do Anjo foi realizada nesse sábado e consagrou Jonas como o primeiro Anjo da edição. Para o Castigo do Monstro, o brother escolheu Marcelo para receber o castigo do "Barco Furado". O participante deverá retirar a água de um barco furado, e caso não consiga, ficará no barco até a próxima rodada.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.