Após perder tudo, campeã do BBB 4 diz que toparia voltar ao programa

Vencedora do programa em 2004, ex-babá afirma que hoje teria outra postura no jogo e faria escolhas diferentes com o prêmio

BBB: Cida afirma que a experiência e a maturidade mudariam seu jogo (Jaq Joner/ TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 17h06.

A campeã do BBB 4, Cida Santos, afirmou que aceitaria voltar ao reality show caso surgisse um convite. Em entrevista ao O Globo, ela disse que hoje teria uma postura completamente diferente no jogo, mais estratégica e firme.

Segundo Cida, na época em que participou do programa, tudo era novidade: ela era jovem, não tinha experiência e acabou adotando um comportamento mais reservado. Agora, garante que aquela versão “bobona e caladinha” ficou no passado e que o público conheceria uma nova "Cidoca", seu apelido.

Aos 20 anos, Cida entrou no Big Brother Brasil enquanto trabalhava como babá e saiu vencedora, levando o prêmio de R$ 500 mil. Anos depois, porém, revelou que perdeu praticamente todo o dinheiro após sofrer um golpe financeiro. Ela contou que era fiadora de um imóvel cujas dívidas não foram pagas, o que a obrigou a assumir a quitação e resultou na perda da casa onde havia investido grande parte do valor conquistado no programa.

Com o prêmio da nova edição fixado em R$ 3 milhões, o maior da história do reality, Cida afirma que hoje faria escolhas bem diferentes. Disse que investiria principalmente em imóveis e seria muito mais cautelosa com amizades e parcerias. Atualmente, ela vive em Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com a filha de 18 anos, e também é mãe de um jovem de 22.

A ex-BBB trabalha com a internet e relata que ainda é reconhecida nas ruas, mais de duas décadas após sua participação, o que considera uma demonstração constante do carinho do público.

