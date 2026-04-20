Após Coachella com Sabrina Carpenter, Madonna vai voltar a fazer shows?

A possibilidade de Madonna retornar aos palcos em turnê ainda não está definida. A afirmação foi feita por seu empresário, Guy Oseary, durante evento em Los Angeles no último sábado, 18. Ao ser questionado por jornalistas sobre uma nova turnê, ele afirmou que “não tem certeza ainda.”

Em seguida, ao comentar sobre o desejo de ver a artista novamente na estrada, ele disse que quer vê-la feliz.

Após a repercussão, Oseary tranquilizou os fãs nas redes sociais: “é claro que ela fará turnê novamente. Ela quer compartilhar sua música com seus fãs. Ainda não há planos definidos. Aguardem”.

A discussão ganhou força após o anúncio do álbum "Confessions on a Dance Floor: Part II" e a participação surpresa da cantora durante o show de Sabrina Carpenter no festival Coachella na última sexta-feira, 17.

Madonna se apresentou ao lado de Carpenter, cantando “Vogue” e “Like a Prayer”, além de uma faixa do novo disco. A artista repetiu figurino usado em 2006, quando participou do festival pela primeira vez.

Quando estreia o álbum novo da Madonna?

O novo álbum "Confessions on a Dance Floor: Part II" tem lançamento previsto para 3 de julho. O primeiro single, “I Feel So Free”, foi divulgado na sexta-feira anterior à apresentação.

Após o Coachella, a cantora apagou publicações no Instagram e atualizou a biografia com trecho da música “Hung Up”.