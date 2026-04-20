Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Após Coachella com Sabrina Carpenter, Madonna vai voltar a fazer shows?

Empresário da artista revelou novas informações para os fãs após anúncio de novo álbum

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella na última sexta-feira, 17 (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella na última sexta-feira, 17 (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h33.

Tudo sobreMúsica pop
Saiba mais

A possibilidade de Madonna retornar aos palcos em turnê ainda não está definida. A afirmação foi feita por seu empresário, Guy Oseary, durante evento em Los Angeles no último sábado, 18. Ao ser questionado por jornalistas sobre uma nova turnê, ele afirmou que “não tem certeza ainda.”

Em seguida, ao comentar sobre o desejo de ver a artista novamente na estrada, ele disse que quer vê-la feliz.

Após a repercussão, Oseary tranquilizou os fãs nas redes sociais: “é claro que ela fará turnê novamente. Ela quer compartilhar sua música com seus fãs. Ainda não há planos definidos. Aguardem”.

A discussão ganhou força após o anúncio do álbum "Confessions on a Dance Floor: Part II" e a participação surpresa da cantora durante o show de Sabrina Carpenter no festival Coachella na última sexta-feira, 17.

Madonna se apresentou ao lado de Carpenter, cantando “Vogue” e “Like a Prayer”, além de uma faixa do novo disco. A artista repetiu figurino usado em 2006, quando participou do festival pela primeira vez.

Quando estreia o álbum novo da Madonna?

O novo álbum "Confessions on a Dance Floor: Part II" tem lançamento previsto para 3 de julho. O primeiro single, “I Feel So Free”, foi divulgado na sexta-feira anterior à apresentação.

Após o Coachella, a cantora apagou publicações no Instagram e atualizou a biografia com trecho da música “Hung Up”.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaMúsica popIndústria da música

Mais de Pop

‘Mother Mary’: como o cinema criou uma diva pop fictícia com Anne Hathaway

Quem é Hailey Bieber? De modelo a bilionária — como ela construiu um império da beleza

Quem vai ganhar o BBB 26? Nova enquete indica que campeão terá mais de 70% dos votos

Justin Bieber ganhou mais que Beyoncé no Coachella? Inflação mostra que não

Mais na Exame

Ciência

Arqueólogos acham papiro oculto em múmia de criança de mais de 2 mil anos

Mercados

Empresa dos EUA compra única mina de terras raras do Brasil e dispara na bolsa

Inteligência Artificial

Este prompt misterioso está mudando como o Gemini resume vídeos e textos longos; você já conhece?

Esporte

Jogos da NBA de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários