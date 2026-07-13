Aos 96 anos, Fernanda Montenegro estreia no TikTok e YouTube

Fernanda Montenegro (Leila Fugii/Divulgação)
Repórter
Publicado em 13 de julho de 2026 às 19h12.
Aos 96 anos, Fernanda Montenegro amplia sua presença no universo digital. A atriz anunciou nesta segunda-feira a criação de perfis oficiais no YouTube e no TikTok, plataformas que passarão a reunir reflexões pessoais, registros de sua trajetória artística e conteúdos relacionados à sua carreira.
Ao apresentar a novidade, Fernanda definiu a iniciativa como a abertura de “novos palcos” para fortalecer a conexão com o público que a acompanha há décadas.
“Meus amigos, vida vivida. É uma vocação, praticamente já está indo para 100 anos. Vida vivida. Agora, só acontece porque acontece também com você, que vem me ver há quase 100 anos. Portanto, com muita emoção, vida vivida e ainda vivendo”, afirmou a atriz no primeiro vídeo publicado no TikTok.
@fernandamontenegroficialHoje inauguro novos palcos aqui nesse novo canal direto com vocês!
No YouTube, a estreia do canal ocorreu com a publicação de uma entrevista concedida ao Canal Brasil. Na conversa, Fernanda aborda desafios, receios e reflexões sobre o ofício da atuação, além de compartilhar experiências acumuladas ao longo de sua extensa carreira.