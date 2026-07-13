Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro estreia no TikTok e YouTube

No YouTube, a estreia do canal ocorreu com a publicação de uma entrevista concedida ao Canal Brasil

Fernanda Montenegro (Leila Fugii/Divulgação)

Fernanda Montenegro (Leila Fugii/Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de julho de 2026 às 19h12.

Aos 96 anos, Fernanda Montenegro amplia sua presença no universo digital. A atriz anunciou nesta segunda-feira a criação de perfis oficiais no YouTube e no TikTok, plataformas que passarão a reunir reflexões pessoais, registros de sua trajetória artística e conteúdos relacionados à sua carreira.

Ao apresentar a novidade, Fernanda definiu a iniciativa como a abertura de “novos palcos” para fortalecer a conexão com o público que a acompanha há décadas.

“Meus amigos, vida vivida. É uma vocação, praticamente já está indo para 100 anos. Vida vivida. Agora, só acontece porque acontece também com você, que vem me ver há quase 100 anos. Portanto, com muita emoção, vida vivida e ainda vivendo”, afirmou a atriz no primeiro vídeo publicado no TikTok.

 

@fernandamontenegroficialHoje inauguro novos palcos aqui nesse novo canal direto com vocês!

♬ som original - Fernanda Montenegro

No YouTube, a estreia do canal ocorreu com a publicação de uma entrevista concedida ao Canal Brasil. Na conversa, Fernanda aborda desafios, receios e reflexões sobre o ofício da atuação, além de compartilhar experiências acumuladas ao longo de sua extensa carreira.

Acompanhe tudo sobre:Fernanda MontenegroTikTokYouTube

Mais de Pop

Tudo o que se sabe sobre a nova série 'Carrie', adaptação da Prime Video

Há dez anos sem lançar álbum, Rihanna se apresenta em show de Jay Z

'A Hora do Pesadelo', clássico slasher, terá uma nova versão na Paramount

'GTA 6': Jogo disponível para Playstation 5 aparece em oferta por menos de R$ 370

Mais na Exame

Pop

Tudo o que se sabe sobre a nova série 'Carrie', adaptação da Prime Video

Brasil

MP do Frete deve ser votada após acordo com a oposição, diz Randolfe

Mundo

Trump diz que os EUA vão atacar o Irã com força nesta semana: 'não há nada que possam fazer'

Negócios

Como a Livelo deixou de ser um programa de milhas para se tornar um negócio de R$ 6,5 bilhões