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Rock in Rio 2026: veja a programação do New Dance Order neste sábado, 5

James Hype encerra a madrugada no palco eletrônico à 1h30

Rock in Rio 2026: James Hype encerra a madrugada no New Dance Order neste sábado, 5 (Divulgação/Rock in Rio)

Rock in Rio 2026: James Hype encerra a madrugada no New Dance Order neste sábado, 5 (Divulgação/Rock in Rio)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 13h52.

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O New Dance Order, palco eletrônico do Rock in Rio, tem quatro apresentações neste sábado, 5, e vai até 1h30, com o britânico James Hype encerrando a programação.

A noite começa às 21h05, com Victor Lou, e passa por Camina Jun x Eli Iwasa e Volkoder antes do fechamento.

Horários previstos

  • 21h05 — Victor Lou
  • 22h30 — Camina Jun x Eli Iwasa
  • 00h00 — Volkoder
  • 01h30 — James Hype

Onde assistir ao Rock in Rio 2026 em casa

Quem não estiver na Cidade do Rock também pode acompanhar o Rock in Rio 2026 de casa. O festival tem transmissão ao vivo pelo Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo.

O Multishow exibe os shows dos palcos Mundo e Sunset a partir das 15h15, enquanto o Canal Bis cobre Espaço Favela, New Dance Order e Supernova a partir das 15h50.

Quem não é assinante pode acompanhar os cinco palcos pelo sinal aberto do Globoplay, que alterna entre os dois canais a cada 30 minutos, a partir das 15h30. Assinantes do Globoplay Premium têm cobertura completa e um sinal extra do Multishow em 4K.

Mais detalhes sobre horários, transporte e novidades da edição estão na matéria completa sobre a logística do festival.

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