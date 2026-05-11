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Anitta e Shakira são acusadas de plagiar canção de dupla latina

Cantoras afirmam que refrão e melodia de “Choka Choka” seriam semelhantes a uma música lançada anteriormente pela dupla

'Choka Choka': dupla latina diz que elementos da faixa lançada por Anitta e Shakira foram copiados sem autorização (Reprodução / @shakira/Instagram)

'Choka Choka': dupla latina diz que elementos da faixa lançada por Anitta e Shakira foram copiados sem autorização (Reprodução / @shakira/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de maio de 2026 às 11h21.

A parceria entre Anitta e Shakira voltou ao centro das atenções após uma dupla de cantoras acusar as artistas de plágio por causa da música “Choka Choka”. As cantoras Tushka e Rebebe, integrantes do duo Sarao, usaram as redes sociais para afirmar que o refrão e partes da estrutura melódica da faixa seriam muito parecidos com a canção "Atómica", lançada por elas há cinco meses.

Dupla acredita que as cantoras não têm conhecimento do plágio

Apesar da acusação, Tushka e Rebebe afirmaram acreditar que a situação possa ter relação com produtores envolvidos no processo musical.

"Elas são muito parecidas. No começo, achamos que não havia chance de Anitta e Shakira terem ouvido nossa música, se inspirado e copiado de nós. Tem que ser uma coincidência. Shakira nem nos conhece."

Em outra publicação, a dupla explicou que possui o registro oficial da música, mas reconheceu a dificuldade de levar o caso adiante judicialmente. “Antes de mais nada: sim, temos a música registrada. Acontece que, como a melodia não é exatamente igual, legalmente não há muito o que possamos fazer. Vocês ajudam a gente a chegar até elas marcando seus perfis?”, escreveram.

Até o momento, nem Anitta nem Shakira comentaram oficialmente a acusação.

Música faz parte do álbum 'EQUILIBRVIUM'

“Choka Choka” foi lançada em abril de 2026 e faz parte do novo álbum de Anitta, "EQUILIBRIVM". A faixa marcou a primeira colaboração oficial entre Anitta e Shakira e as duas performaram a cançao pela primeira vez juntas durante o megashow de colombiana, na Praia de Copacabana, no dia 2 de maio. 

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