Cláudio Castro é alvo de operação da PF contra setor de combustíveis

O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira, 15, segundo apuração da EXAME.

Se acordo com a PF, a Operação Sem Refino investiga um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de usar empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.

Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados, além da suspensão das atividades econômicas das empresas alvo da operação.

Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram suspeitas de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e irregularidades relacionadas à operação de uma refinaria vinculada ao grupo investigado.

PF investiga evasão de recursos ao exterior

De acordo com a corporação, o grupo teria utilizado uma complexa estrutura societária e financeira para dificultar o rastreamento de patrimônio e movimentações de recursos.

A operação também resultou na inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo internacional usado para localização e prisão de foragidos no exterior.

As apurações fazem parte das investigações conduzidas pela PF no âmbito da ADPF 635/RJ, que trata da atuação de organizações criminosas e de possíveis conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro.

A Receita Federal participou da operação prestando apoio técnico às investigações.