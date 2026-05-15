Cláudio Castro é alvo de operação da PF contra setor de combustíveis

Cláudio Castro: ex-governador do Rio de Janeiro é alvo de busca e apreensão em operação da PF. (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Publicado em 15 de maio de 2026 às 07h17.
Última atualização em 15 de maio de 2026 às 07h26.
O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, é alvo de mandados de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã desta sexta-feira, 15, segundo apuração da EXAME.
Se acordo com a PF, a Operação Sem Refino investiga um conglomerado do setor de combustíveis suspeito de usar empresas e estruturas financeiras para ocultar patrimônio, dissimular bens e enviar recursos ilegalmente ao exterior.
Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).
A Justiça também determinou o bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados, além da suspensão das atividades econômicas das empresas alvo da operação.
Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram suspeitas de fraudes fiscais, ocultação patrimonial e irregularidades relacionadas à operação de uma refinaria vinculada ao grupo investigado.
De acordo com a corporação, o grupo teria utilizado uma complexa estrutura societária e financeira para dificultar o rastreamento de patrimônio e movimentações de recursos.
A operação também resultou na inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Interpol, mecanismo internacional usado para localização e prisão de foragidos no exterior.
As apurações fazem parte das investigações conduzidas pela PF no âmbito da ADPF 635/RJ, que trata da atuação de organizações criminosas e de possíveis conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro.
A Receita Federal participou da operação prestando apoio técnico às investigações.