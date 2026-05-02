Shakira no Brasil: os valores e o cardápio do bufê para os 10 mil VIPs

Mais uma vez, Copacabana será palco de um grande show. Agora, para receber a colombiana Shakira, que sobe ao palco diante de um público estimado de 2 milhões de pessoas. Na área VIP do evento, o Rappanui Gastronomia assina, pelo terceiro ano consecutivo, a operação de alimentação voltada a 10 mil convidados dos clientes Corona, Bônus e Santander.

Para viabilizar essa estrutura, o bufê carioca investiu R$ 640 mil na operação de alimentação do evento. Desse total, R$ 140 mil foram destinados à equipe, R$ 350 mil aos insumos e R$ 150 mil à estrutura, incluindo equipamentos, montagem e locação de materiais como rechauds e bandejas.

As bebidas ficam a cargo de outro fornecedor. A operação envolve 500 profissionais e duas cozinhas industriais montadas na praia, funcionando em paralelo. Uma atende aos espaços de Corona e Bônus, enquanto a outra é dedicada à área Santander, para garantir abastecimento contínuo em uma área VIP de grande extensão.

No total, a operação prevê cerca de 15 toneladas de insumos, além de volumes como 15 mil tacos, 14 mil patacones e 12 mil burritos preparados para o after food, distribuído na saída da festa. A estrutura foi idealizada para atender aos serviços em formatos variados, com ilhas gastronômicas fixas, estações temáticas, coquetel volante, além de pontos de finalização em frente aos convidados.

De acordo com Alana Rocha, chef do bufê, o cardápio foi construído a partir das raízes da artista, com referências à culinária colombiana e latina somadas às influências árabes ligadas à sua herança familiar.

Entre os pratos, está o Trio Árabe, composto por tabule, quibe cru e homus. Também entram no menu os patacones crocantes, inspirados na culinária colombiana. Já os tacos de carnes apimentadas foram pensados para trazer intensidade ao cardápio, com carnes bem temperadas e acompanhamentos como sour cream, pasta de abacate e pico de gallo, permitindo personalização por parte do público. Estrela da noite, o arroz caribeño com carnes defumadas aparece como um dos pratos de maior profundidade de sabor e é preparado com especiarias como páprica e cominho, reunindo referências da culinária colombiana.

“Estar aqui pelo terceiro ano consecutivo, logo após a reformulação da marca, é o reconhecimento de que estamos no caminho certo. O show da Madonna e o da Lady Gaga foram um grande sucesso, e chegar ao show da Shakira com a mesma equipe e o mesmo nível de entrega é algo que tem um significado muito grande para nós e para todos os nossos colaboradores”, afirmam os sócios fundadores do Rappanui, Margareth Rocha e Ricardo Pires.