América Latina bate recorde em importações e exportações para província chinesa de Fujian

Segundo dados da Alfândega da cidade de Xiamen, o comércio exterior da província de Fujian com a América Latina — incluindo importações e exportações — atingiu níveis recordes.

Tanto as importações quanto as exportações vêm registrando crescimento positivo por 10 meses consecutivos. Entre janeiro e abril, o volume total de comércio de Fujian com a América Latina chegou a RMB 69,2 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, representando 10,7% do comércio exterior total da província no período.

Deste total, as importações somaram RMB 41,81 bilhões, um aumento de 27,4%, representando 15% do total de importações da província. As exportações chegaram a RMB 27,39 bilhões, um crescimento de 6,1%, representando 7,5% do total de exportações.

Empresas privadas lideram o comércio As empresas privadas foram responsáveis por cerca de metade do comércio de Fujian com a América Latina. De janeiro a abril, essas empresas movimentaram RMB 40,65 bilhões, um aumento de 31,1%, representando mais de 50% do total.

No mesmo período, as empresas estatais registraram RMB 19,07 bilhões em comércio com a região (27,6% do total), enquanto as empresas de capital estrangeiro somaram RMB 9,48 bilhões, com crescimento de 16,8% (13,7% do total).

Comércio geral é o principal formato

O comércio geral foi o principal tipo de transação. Entre janeiro e abril, esse modelo respondeu por RMB 53,09 bilhões, um aumento de 18,2%, equivalente a 76,7% do total.

No mesmo período, Fujian registrou comércio exterior com a América Latina no valor de RMB 9,8 bilhões por meio do comércio de processamento e de RMB 5,99 bilhões por meio de logística sob regime aduaneiro especial, com crescimentos anuais de 23,9% e 25,1%, respectivamente.

Juntos, esses dois formatos representaram 22,8% do total do comércio da província com a região.

Brasil é o principal parceiro

Segundo a Alfândega de Xiamen, o Brasil é o principal mercado da América Latina para Fujian.

O comércio bilateral atingiu RMB 22,7 bilhões, um crescimento de 45,1%, representando 32,8% do total do comércio da província com a região e contribuindo com 12 pontos percentuais para o crescimento geral.

Produtos industriais lideram exportações

As exportações de produtos eletromecânicos foram as mais destacadas.

Entre janeiro e abril, Fujian exportou RMB 12,89 bilhões em produtos desse tipo para a América Latina, um aumento de 21,9%, representando 47,1% do total das exportações para a região e contribuindo com 9 pontos percentuais para o crescimento exportador.