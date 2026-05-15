Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

América Latina bate recorde em importações e exportações para província chinesa de Fujian

Entre janeiro e abril, o volume total de comércio de Fujian com a América Latina chegou a RMB 69,2 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior

(3dmitry/Getty Images)

(3dmitry/Getty Images)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 15 de maio de 2026 às 07h12.

Segundo dados da Alfândega da cidade de Xiamen, o comércio exterior da província de Fujian com a América Latina — incluindo importações e exportações — atingiu níveis recordes.

Tanto as importações quanto as exportações vêm registrando crescimento positivo por 10 meses consecutivos. Entre janeiro e abril, o volume total de comércio de Fujian com a América Latina chegou a RMB 69,2 bilhões, um aumento de 18% em relação ao ano anterior, representando 10,7% do comércio exterior total da província no período.

Deste total, as importações somaram RMB 41,81 bilhões, um aumento de 27,4%, representando 15% do total de importações da província. As exportações chegaram a RMB 27,39 bilhões, um crescimento de 6,1%, representando 7,5% do total de exportações.

Empresas privadas lideram o comércio As empresas privadas foram responsáveis por cerca de metade do comércio de Fujian com a América Latina. De janeiro a abril, essas empresas movimentaram RMB 40,65 bilhões, um aumento de 31,1%, representando mais de 50% do total.

No mesmo período, as empresas estatais registraram RMB 19,07 bilhões em comércio com a região (27,6% do total), enquanto as empresas de capital estrangeiro somaram RMB 9,48 bilhões, com crescimento de 16,8% (13,7% do total).

Comércio geral é o principal formato

O comércio geral foi o principal tipo de transação. Entre janeiro e abril, esse modelo respondeu por RMB 53,09 bilhões, um aumento de 18,2%, equivalente a 76,7% do total.

No mesmo período, Fujian registrou comércio exterior com a América Latina no valor de RMB 9,8 bilhões por meio do comércio de processamento e de RMB 5,99 bilhões por meio de logística sob regime aduaneiro especial, com crescimentos anuais de 23,9% e 25,1%, respectivamente.

Juntos, esses dois formatos representaram 22,8% do total do comércio da província com a região.

Brasil é o principal parceiro

Segundo a Alfândega de Xiamen, o Brasil é o principal mercado da América Latina para Fujian.

O comércio bilateral atingiu RMB 22,7 bilhões, um crescimento de 45,1%, representando 32,8% do total do comércio da província com a região e contribuindo com 12 pontos percentuais para o crescimento geral.

Produtos industriais lideram exportações

As exportações de produtos eletromecânicos foram as mais destacadas.

Entre janeiro e abril, Fujian exportou RMB 12,89 bilhões em produtos desse tipo para a América Latina, um aumento de 21,9%, representando 47,1% do total das exportações para a região e contribuindo com 9 pontos percentuais para o crescimento exportador.

Acompanhe tudo sobre:Brasil-ChinaComércio

Mais de Mundo

2º dia de conversas entre Trump e Xi termina com acenos comerciais e divergências sobre Taiwan

Delegacia 'secreta' da China em Nova York funcionava em cima de restaurante

Brasil oferece ajuda ao Irã para negociações de paz com os EUA

Em encontro com Trump, Xi Jinping afirma querer “estabilidade estratégica construtiva”

Mais na Exame

Mercados

Petróleo sobe 4% após Trump dizer que China comprará óleo dos EUA

Inteligência Artificial

ChatGPT: 20 funções pouco conhecidas que podem aumentar sua produtividade

Um conteúdo Bússola

61% dos profissionais operam IA como iniciantes, diz pesquisa

Esporte

Botafogo é eliminado da Copa do Brasil; técnico admite atuação 'irreconhecível'