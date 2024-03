CCXP 2024: venda de ingressos começa em abril; veja como comprar

Depois de um ano recheado de grandes atores, estreias e conteúdos inéditos — enfrentando de frente a Greve dos Atores e Roteiristas — a CCXP24 anunciou, nesta quinta-feira, 7, as datas para comercialização de ingressos.

A organização do festival também confirmou as datas da Spoiler Night, evento apenas para algumas categorias de ingressos e convidados que acontece um dia antes da abertura do festival e do Unlock CCXP, conferência de negócios sobre os bastidores da indústria do entretenimento com os principais players do mercado, que serão nos dias 03 e 04 de dezembro.

No ano passado, a CCXP teve 280 mil pessoas percorrendo seus corredores, palcos e salões. Estavam presentes o elenco de "Duna: Parte 2", "Aquaman 2, Zack Snyder e uma porção de artistas nacionais, com estreias e conteúdos exclusivos do evento.

Quando começam as vendas da CCXP 2024?

As vendas para o público geral se iniciam no dia 09 de abril, às 12h (Horário de Brasília). O primeiro lote conta com todas as categorias de ingressos disponíveis para todos os públicos, uma vez que os ingressos esgotam, não retornam em lotes seguintes.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial do evento.

O evento, idealizado e produzido pela Omelete Company, já recebeu mais de 1.75 milhão de pessoas ao longo de todas as edições em São Paulo, uma edição da CCXP Tour em Recife e uma edição internacional da CCXP Cologne, na Alemanha. Com dois eventos digitais, sob o selo de CCXP Worlds, a marca alcançou uma audiência de mais de 7.5 milhões de usuários, distribuídos em 139 países.

Quando será a CCXP de 2024?

A CCXP24 acontece entre os dias 5 e 8 de dezembro. Veja os horários:

Unlock CCXP (03 e 04/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (04/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados]

Quinta-feira (05/12/2024): das 12h às 21h

Sexta-feira (06/12/2024): das 12h às 21h

Sábado (07/12/2024): das 11h às 21h

Domingo (08/12/2024): das 11h às 20h

Onde será a CCXP?

Como nos outros anos, o evento acontece na São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP.