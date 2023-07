Anime Friends 2023: evento terá ingresso gratuito no primeiro dia; veja como conseguir

Nesta quinta-feira, 13, se inicia o Anime Friends 2023, evento dedicado a animês, mangás e cultura japonesa em geral. A atração ocorrerá no Anhembi em São Paulo e a venda de ingressos já está disponível.

Este ano, a feira completa 20 anos de existência. Os organizadores do evento garantiram que esse será o maior de todos os tempos. Serão ao todo 50 atrações espalhadas pelo Anhembi, com músicas, bate papos e shows de artistas nacionais e internacionais.

A cantora Nano, que fez uso de sua voz em mais de 20 games e animes será uma das principais atrações do primeiro dia. A violinista Yurika, e o ator Takumi Tsutsui, que fez o papel do ninja Jiraiya na série live-action "Jiraiya: The Magnificent Ninja", também confirmaram presença na feira.

Como conseguir o ingresso gratuito para o Anime Friends 2023?

Para fazer o resgate, basta acessar a página da oferta no site da Ticket 360, fazer um cadastro e clicar em “Comprar”

Como comprar ingressos para o Anime Friends 2023?

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ticket 360. Os valores são de R$ 65,00 (individual normal) e R$ 210, 00 (individual vip). O primeiro dia, que ocorre nesta quinta-feira, 13, a entrada é de graça.

Que dia começa o Anime Friends 2023?

A feira começa no dia 13 de julho e vai até o dia 16 de julho 2023. Como nos demais anos, o Anime Friends acontece no Anhembi, em São Paulo.