'Anéis de Poder': 2ª temporada se torna uma das séries mais populares do Prime Video

A segunda temporada de "Anéis de Poder", baseada nos livros de J. R. R. Tolkien, ambientados na Terra Média, tem feito um sucesso mais estrondoso no Prime Video — até mais do que a estreia do título em 2022. 11 dias após o lançamento dos novos episódios, em 29 de agosto, o título já acumulou mais de 40 milhões de espectadores. Com o alcance, a série já se tornou a 5ª mais assistida do streaming da Amazon. Os dados foram informados pela própria varejista.

Com a promessa de expansão dos personagens e das histórias que antecedem a trilogia "O Senhor dos Anéis", sucesso de Peter Jackson nos cinemas, o segundo ano de "Anéis de Poder" voltou mais sombrio. São esperadas as primeiras grandes batalhas para combater o avanço das forças de Sauron (Charlie Vickers), agora disfarçado como um elfo e guia de Celebrimbor para a produção de novos anéis de poder.

Até o momento, a série conta somente com quatro de seus oito episódios disponíveis na plataforma do Prime Video. Os capítulos estão sendo lançados semanalmente, às quintas-feiras. O último episódio vai ao ar no dia 3 de outubro.

O que esperar da 2ª temporada de 'Anéis de Poder'?

O segundo ano da série dá ênfase também àqueles que lutam para manter a Terra-Média em harmonia, caso dos elfos, que ganham ainda mais destaque nos novos episódios. Em posse de parte dos anéis, serão eles que vão conectar as tramas de outras raças daquele universo, como os anões, halflings e humanos.

"Anéis de Poder" é considerada a série mais cara já produzida para o streaming, com orçamento de 715 milhões de dólares somente para a primeira temporada. Assim como no primeiro ano, a produção caminha com base na história do livro "O Silmarillion", um relato da primeira e segunda Eras da Terra-Média, universo criado por J. R. R. Tolkien.

Quando saem os novos episódios de 'Anéis de Poder'?

5º episódio: 12 de setembro

6º episódio: 19 de setembro

7º episódio: 26 de setembro

8º episódio (season finale): 3 de outubro

Quem está no elenco de 'Anéis de Poder'?

Liderados pelos showrunners e produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay, a série é estrelada por um elenco célebre liderado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Juntando-se a Payne & McKay estão os produtores executivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, além dos produtores Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip é co-produtor executivo e dirige a série junto com J.A. Bayona e Charlotte Brändström.