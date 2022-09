Tudo o que você precisa saber sobre O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder

Para quem já estava com saudade dos hobbits, elfos, anões e feiticeiros, o dia de hoje chega com entusiasmo e nostalgia. A série O Senhor dos Anéis: Anéis do Poder, ambientada no universo criado por J. R. R. Tolkien, criador de O Senhor dos Anéis, chega às telas da Amazon Prime Video na próxima sexta-feira, 2. Os fãs brasileiros, entretanto, serão terão vantagens exclusivas já nesta quinta-feira.

Com grandes expectativas e um alto orçamento — cerca de U$ 15 milhões por episódio, totalizando US$ 465 milhões somente na primeira temporada —, a série trará ao streaming pela primeira vez as lendas heróicas da Segunda Era da história da Terra-média, em uma época distante milhares de anos antes dos eventos de ”O Hobbit” e ”O Senhor dos Anéis”. Ela contará, contudo, com personagens familiares, entre eles Galadriel, Elrond (em versões mais jovens) e o vilão Sauron.



Para aproveitar a estreia, a EXAME separou tudo o que você precisa saber antes do lançamento. Confira:

Quando estreia Anéis do Poder?

A série estreia pela Amazon Prime Video nesta quinta-feira, 1, às 22h (horário de Brasília).

Como assistir à série?

Na última quarta-feira, 31, a série estará em cartaz nos cinemas dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, da Irlanda, da Argentina, da Colômbia, da Austrália e da Nova Zelândia. O Brasil, no entanto, ficou desse tipo de estreia, mas será agraciado com outra vantagem: os dois primeiros episódios já nesta quinta-feira, 1.

O episódio ficará disponível apenas no streaming da Amazon.

Qual livro baseia Anéis do Poder?

Alguns livros de J. R. R. Tolkien foram usados de base para construção de Anéis do Poder. Entre eles, estão "Silmarilion" (1977), "Contos Inacabados de Númenor e da Terra Média" (1980) e "Beren e Lúthien" (2017).

Quem faz parte do Elenco da série?

Liderados pelos showrunners e produtores executivos J.D. Payne & Patrick McKay, a série é estrelada por um elenco célebre liderado por Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Lloyd Owen, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Leon Wadham, Benjamin Walker, Daniel Weyman e Sara Zwangobani.

Juntando-se a Payne & McKay estão os produtores executivos Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond e Sharon Tal Yguado, além dos produtores Ron Ames e Christopher Newman. Wayne Che Yip é co-produtor executivo e dirige a série junto com J.A. Bayona e Charlotte Brändström.

Quem assina a trilha sonora?

A trilha sonora foi composta pelo vencedor do Emmy, Bear McCreary, e também apresenta “The Lord of the Rings: The Rings of Power Main Title”, faixa-tema da série composta pelo vencedor do Oscar Howard Shore, que assinou as músicas da trilogia, feita por Peter Jackson.

O Amazon Studios também já lançou o álbum “The Lord of the Rings: The Rings of Power (Season One: Amazon Original Series Soundtrack)", disponível em todas as plataformas de streaming de música.

LEIA TAMBÉM:

Cinema exibe todos os filmes de 'Senhor dos Anéis' e 'O Hobbit' durante madrugada

Último filme da série O Hobbit terminará com batalha de 45 minutos