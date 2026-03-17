Ana Paula Renault pode sair do BBB 26 hoje? Paredão pode surpreender

A noite de eliminação do BBB 26 pode reservar uma reviravolta. Mesmo com números mais baixos na média geral, Ana Paula surge como um fator de incerteza no paredão desta terça-feira, 17.

A participante enfrenta Breno e Leandro (Boneco) na disputa pela permanência. Apesar de aparecer como a menos votada para sair em boa parte das enquetes, o comportamento do público varia conforme a plataforma — o que mantém o cenário indefinido.

Segundo levantamento do Votalhada, com mais de 6 milhões de votos apurados até as 8h, Breno lidera a rejeição com 55,72%. Leandro aparece em segundo, com 24,07%, enquanto Ana Paula soma 20,11%.

Os dados consolidados reforçam a tendência de saída de Breno, mas mostram um jogo fragmentado.

Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

A divisão fica mais evidente ao analisar cada plataforma. Nos sites, onde o voto de torcida é mais ativo, Ana Paula aparece como a mais rejeitada. Já nas redes sociais, ela registra os menores índices de eliminação.

Essa discrepância indica que o resultado pode depender do peso entre voto único e voto de torcida no sistema oficial.

Resultados consolidados (Votalhada)

Sites (voto da torcida): Ana Paula 47,19% x Breno 35,18% x Leandro 17,63%

x Breno 35,18% x Leandro 17,63% YouTube: Ana Paula 30,79% x Breno 48,21% x Leandro 20,67%

x Leandro 20,67% X (antigo Twitter): Ana Paula 13,71% x Breno 63,44% x Leandro 22,85%

x Leandro 22,85% Instagram: Ana Paula 15,81% x Breno 55,50% x Leandro 28,69%

x Leandro 28,69% Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.