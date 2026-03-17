Ana Paula Renault pode sair do BBB 26 hoje? Paredão pode surpreender

Ana Paula Renault: saiba se sister corre o risco de ser eliminada hoje (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 17 de março de 2026 às 08h23.
A noite de eliminação do BBB 26 pode reservar uma reviravolta. Mesmo com números mais baixos na média geral, Ana Paula surge como um fator de incerteza no paredão desta terça-feira, 17.
A participante enfrenta Breno e Leandro (Boneco) na disputa pela permanência. Apesar de aparecer como a menos votada para sair em boa parte das enquetes, o comportamento do público varia conforme a plataforma — o que mantém o cenário indefinido.
Segundo levantamento do Votalhada, com mais de 6 milhões de votos apurados até as 8h, Breno lidera a rejeição com 55,72%. Leandro aparece em segundo, com 24,07%, enquanto Ana Paula soma 20,11%.
Os dados consolidados reforçam a tendência de saída de Breno, mas mostram um jogo fragmentado.
Dados consolidados (média Votalhada): Ana Paula 21,46% x Breno 54,69% x Leandro 23,75%
A divisão fica mais evidente ao analisar cada plataforma. Nos sites, onde o voto de torcida é mais ativo, Ana Paula aparece como a mais rejeitada. Já nas redes sociais, ela registra os menores índices de eliminação.
Essa discrepância indica que o resultado pode depender do peso entre voto único e voto de torcida no sistema oficial.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.