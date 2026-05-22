IPhones transmitirão por completo um evento esportivo profissional pela primeira vez

Neste sábado, 23, iPhones serão usados pela primeira vez para captar por completo a transmissão ao vivo de um evento esportivo profissional. O iPhone 17 Pro irá gravar uma partida de futebol da Major League Soccer (MLS) entre os times LA Galaxy e Houston Dynamo FC, na Califórnia, para a Apple TV.

A gravação ocorre no último fim de semana de jogos do MLS, antes da pausa da temporada para a Copa do Mundo.

Além de captar a partida em si, o iPhone irá registrar o aquecimento dos times no gramado, a apresentação dos jogadores, o ângulos de gols a partir de dentro da rede e a atmosfera do estádio. De acordo com a Apple, haverá câmeras posicionadas por toda a área do evento.

Os iPhones já haviam sido utilizados para gravações ao vivo de eventos esportivos. Em setembro de 2025, os smartphones registraram as imagens do evento “Friday Night Baseball” de uma partida entre Boston Red Sox e Detroit Tigers. Na ocasião, os iPhone 17 Pro captaram momentos selecionados do jogo, bem como imagens do estádio.

Divulgação das capacidades de registro dos iPhone

A Apple tem tentado promover os recursos de vídeos dos smartphones como possíveis alternativas para gravações profissionais. No Dia de Ação de Graças de 2025, a empresa lançou para sua campanha anual de fim de ano um vídeo chamado “A Critter Carol”, filmado inteiramente com iPhone 17 pro.

Uma das campanhas publicitárias mais conhecidas da Apple é o “Criado com iPhone”, que mostra imagens e vídeos feitos com o aparelho. Isso inclui competição entre as melhores imagens feitas por usuários com iPhone e a divulgação delas em outdoors.

Os iPhones também já foram usados na produção de blockbusters, como no caso do filme de terror Extermínio: A Evolução, lançado em 2025 e dirigido por Danny Boyle.

Em entrevista ao site de notícias Wired, o diretor contou ter usado 20 iPhones 15 Pro Max em uma espécie de anel. Com isso, a equipe podia se mover sem grandes quantidades de equipamento, uma vantagem ainda maior considerando a necessidade de gravar cenas de movimento em áreas de campo.

Boyle destacou ainda que o iPhone foi a principal câmera do filme e que a familiaridade das pessoas com o aparelho faz com que “os atores lidem com isso de forma um pouco diferente”.