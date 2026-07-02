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Noiva de Cristiano Ronaldo revela interior de aeronave milionária durante a Copa

Influenciadora compartilhou imagens da aeronave usada pela família durante a Copa do Mundo e destacou o acabamento de alto padrão

Georgina Rodríguez: Publicação nas redes sociais revelou a decoração e os detalhes do avião particular utilizado pelo casal em viagens internacionais (Reprodução / @georginagio/Instagram)

Georgina Rodríguez: Publicação nas redes sociais revelou a decoração e os detalhes do avião particular utilizado pelo casal em viagens internacionais (Reprodução / @georginagio/Instagram)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de julho de 2026 às 20h24.

A rotina de luxo de Georgina Rodríguez movimentou as redes sociais nesta semana. A influenciadora e noiva de Cristiano Ronaldo compartilhou imagens do interior do jatinho particular que está sendo usado pela família do craque, avaliado em cerca de R$ 300 milhões, e despertou a curiosidade dos fãs ao revelar detalhes da aeronave usada durante a Copa do Mundo.

Cabine personalizada chama atenção

Nos registros publicados por Georgina, a cabine aparece com poltronas de couro em tons claros, acabamento em madeira e uma decoração voltada ao conforto dos passageiros. Entre os itens exibidos estão almofadas da grife Hermès, marca frequentemente associada ao estilo da influenciadora.

As imagens mostram um ambiente espaçoso, pensado para viagens de longa distância da família, que acompanha Cristiano Ronaldo durante seus compromissos esportivos ao redor do mundo.

Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo

Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo (Reprodução / @georginagio/Instagram)

Modelo da aeronave

O avião utilizado pelo casal é um Bombardier Global Express XRS, modelo conhecido pelo alcance intercontinental e pela possibilidade de receber personalizações de alto padrão. O valor estimado da aeronave gira em torno de R$ 300 milhões, dependendo da configuração e dos equipamentos instalados.

No início de 2025, o jornal espanhol As informou que Cristiano Ronaldo também comprou um Gulfstream G650. Avaliado em cerca de US$ 75 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 410 milhões, o jato tem capacidade para até 19 passageiros, conta com três ambientes internos e foi projetado para realizar voos intercontinentais sem escalas.

Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo

Georgina Rodriguez acompanha Cristiano Ronaldo durante a Copa do Mundo (Reprodução / @georginagio/Instagram)

Viagens durante a Copa

As publicações de Georgina foram feitas enquanto a família acompanha a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Além do interior do avião, ela compartilhou momentos da rotina, registros da mansão onde está hospedada e bastidores das viagens realizadas durante o torneio.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo estão juntos desde 2016 e oficializaram o noivado em 2025. O casal forma uma família com cinco filhos: Cristiano Ronaldo Jr., do relacionamento anterior do jogador, os gêmeos Eva e Mateo, além de Alana Martina e Bella Esmeralda.

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