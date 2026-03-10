Fenômeno do Disney+: série de JFK Jr. dispara buscas e lota restaurante em NY

A série “História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette” tem provocado efeitos além do streaming. O sucesso da produção no Disney+ impulsionou vendas de acessórios, aumentou reservas em restaurantes e ampliou as buscas sobre o casal nas redes sociais, segundo dados divulgados pelas plataformas e publicados na Folha de S.Paulo.

Lançada em 12 de fevereiro, a série já ultrapassou 25 milhões de horas assistidas nos cinco primeiros episódios e se tornou a produção do canal FX mais vista no Disney+. A audiência também cresce a cada novo capítulo. De acordo com a plataforma, o quinto episódio registrou aumento de 51% nas visualizações em comparação com o episódio de estreia.

Criada por Connor Hines e produzida por Ryan Murphy, a série acompanha o relacionamento entre John F. Kennedy Jr., filho do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, e Carolyn Bessette-Kennedy, executiva de moda que se tornou um ícone de estilo nos anos 1990.

Série sobre JFK Jr. aumenta buscas e movimenta consumo

O interesse do público também se refletiu nas redes sociais. Segundo dados do TikTok, as buscas por John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette-Kennedy cresceram mais de 9.100% no último mês. A hashtag #lovestory reúne mais de 21 milhões de publicações na plataforma.

O impacto da série também chegou ao comércio. De acordo com a Bloomberg, após a exibição do quarto episódio, a tradicional loja C.O. Bigelow registrou o maior volume de vendas de acessórios em seus 188 anos de história. A procura foi impulsionada pela tiara tartaruga, acessório associado ao estilo de Carolyn Bessette.

Outro efeito foi observado no restaurante Panna II Garden Indian, em Nova York, cenário de um encontro do casal retratado no primeiro episódio da série. Segundo o New York Post, o estabelecimento registrou aumento de 40% nas reservas após a exibição do capítulo.

Quando saem os novos episódios de 'História de Amor'?

O sexto episódio, intitulado “O Casamento”, já está disponível no Disney+. Os novos capítulos da série são lançados todas as sextas-feiras na plataforma de streaming.

A produção revisita o relacionamento entre John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, que começou em 1994 e culminou no casamento dois anos depois. O casal se tornou presença constante na imprensa e na cultura pop americana nos anos 1990.