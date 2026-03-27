Como revista 'fracassada' de JFK Jr. virou item disputado após série

Revista de JFK Jr. ganha valor e volta ao mercado após série (Getty Images)
Redatora
Publicado em 27 de março de 2026 às 09h21.
A revista “George”, criada por John F. Kennedy Jr. nos anos 1990, passou a alcançar valores elevados no mercado de colecionadores.
A publicação, que teve circulação limitada e foi encerrada em 2001, aparece hoje em plataformas de revenda com preços que variam de dezenas a milhares de dólares, dependendo da edição e do estado de conservação.
Conforme destacado pelo jornal The Wall Street Journal, o movimento ocorre em meio ao aumento da visibilidade do nome Kennedy, impulsionado por produções recentes sobre sua vida.
Com isso, exemplares antigos da revista passaram a ser mais procurados por compradores interessados em itens ligados ao período.
Lançada em 1995, a “George” tinha como proposta abordar política com linguagem próxima à cultura pop. A edição inaugural, com a modelo Cindy Crawford caracterizada como George Washington, gerou repercussão e contribuiu para o bom desempenho inicial.
Nos anos seguintes, a revista perdeu força. Após a morte de Kennedy, em 1999, houve aumento na circulação, mas a receita não acompanhou esse movimento. A publicação foi encerrada em 2001.
Durante anos, exemplares foram vendidos por valores baixos ou tiveram pouca procura. Em alguns casos, coleções completas chegaram a ser negociadas por quantias reduzidas em vendas informais.
Mais recentemente, anúncios online passaram a oferecer coleções completas por até US$ 7.500, enquanto edições individuais podem atingir preços mais altos, sobretudo aquelas com capas de maior destaque.
Entre os exemplares mais valorizados está a edição de estreia. Capas com celebridades também despertam maior interesse entre compradores.
Segundo vendedores e lojistas, a procura tem relação com o interesse por itens físicos associados à cultura pop e à história recente.
O aumento na procura acompanha o lançamento de conteúdos sobre John F. Kennedy Jr. e sua relação com Carolyn Bessette. A repercussão dessas produções ampliou o interesse por objetos ligados ao período, incluindo revistas, acessórios e outros itens.
Especialistas apontam que esse comportamento está ligado à busca por produtos associados a temas retratados em séries e documentários.
Além disso, o crescimento também está relacionado ao interesse por materiais impressos antigos, que passaram a ser utilizados como referência estética e cultural.
Além das revistas, produtos promocionais da época, como camisetas e itens relacionados à marca “George”, também passaram a aparecer em plataformas de venda, com oferta mais limitada.
Mesmo com a valorização recente, a disponibilidade de exemplares varia, e itens originais seguem sendo os mais procurados por colecionadores.