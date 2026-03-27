Como revista 'fracassada' de JFK Jr. virou item disputado após série

A revista “George”, criada por John F. Kennedy Jr. nos anos 1990, passou a alcançar valores elevados no mercado de colecionadores.

A publicação, que teve circulação limitada e foi encerrada em 2001, aparece hoje em plataformas de revenda com preços que variam de dezenas a milhares de dólares, dependendo da edição e do estado de conservação.

Conforme destacado pelo jornal The Wall Street Journal, o movimento ocorre em meio ao aumento da visibilidade do nome Kennedy, impulsionado por produções recentes sobre sua vida.

Com isso, exemplares antigos da revista passaram a ser mais procurados por compradores interessados em itens ligados ao período.

Revista esquecida vira item de colecionador

Lançada em 1995, a “George” tinha como proposta abordar política com linguagem próxima à cultura pop. A edição inaugural, com a modelo Cindy Crawford caracterizada como George Washington, gerou repercussão e contribuiu para o bom desempenho inicial.

Nos anos seguintes, a revista perdeu força. Após a morte de Kennedy, em 1999, houve aumento na circulação, mas a receita não acompanhou esse movimento. A publicação foi encerrada em 2001.

Durante anos, exemplares foram vendidos por valores baixos ou tiveram pouca procura. Em alguns casos, coleções completas chegaram a ser negociadas por quantias reduzidas em vendas informais.

Alta demanda eleva preços no mercado

Mais recentemente, anúncios online passaram a oferecer coleções completas por até US$ 7.500, enquanto edições individuais podem atingir preços mais altos, sobretudo aquelas com capas de maior destaque.

Entre os exemplares mais valorizados está a edição de estreia. Capas com celebridades também despertam maior interesse entre compradores.

Segundo vendedores e lojistas, a procura tem relação com o interesse por itens físicos associados à cultura pop e à história recente.

Interesse cresce com novas produções sobre Kennedy

O aumento na procura acompanha o lançamento de conteúdos sobre John F. Kennedy Jr. e sua relação com Carolyn Bessette. A repercussão dessas produções ampliou o interesse por objetos ligados ao período, incluindo revistas, acessórios e outros itens.

Especialistas apontam que esse comportamento está ligado à busca por produtos associados a temas retratados em séries e documentários.

Mercado de itens vintage impulsiona procura

Além disso, o crescimento também está relacionado ao interesse por materiais impressos antigos, que passaram a ser utilizados como referência estética e cultural.

Além das revistas, produtos promocionais da época, como camisetas e itens relacionados à marca “George”, também passaram a aparecer em plataformas de venda, com oferta mais limitada.

Mesmo com a valorização recente, a disponibilidade de exemplares varia, e itens originais seguem sendo os mais procurados por colecionadores.