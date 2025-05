Alessia Cara anuncia shows no Brasil em novembro; veja datas, preços de ingressos e como comprar

A cantora canadense Alessia Cara, 28, confirmou seu retorno ao Brasil com dois shows marcados para novembro. A artista se apresenta no Vivo Rio, no Rio de Janeiro, no dia 21, e segue para o Espaço Unimed, em São Paulo, onde sobe ao palco no dia 23.

As apresentações integram a turnê de divulgação de Love & Hyperbole, seu quarto álbum de estúdio, e devem reunir faixas inéditas e sucessos que marcaram sua trajetória, como Scars to Your Beautiful.

Vencedora de cinco Juno Awards e do Grammy de Artista Revelação em 2018, Alessia é reconhecida por sua voz marcante e letras sensíveis. Desde que assinou com a Def Jam Recordings aos 18 anos, tem se consolidado como um dos principais nomes do pop internacional.

A última passagem da cantora pelo Brasil foi em 2022, quando participou do Lollapalooza Brasil, em São Paulo. Na ocasião, surpreendeu o público ao cantar músicas brasileiras e dividir o palco com o cantor Jão.

Quando começa a venda de ingressos?

A venda de ingressos começa na sexta-feira, 30 de maio, às 10h, pelo site da Tickets for Fun. Os preços partem de R$ 200 no Rio e R$ 220 em São Paulo.

Haverá ainda a opção do Pacote VIP – Alessia Cara Meet & Greet, que inclui entrada antecipada, foto com a artista, crachá exclusivo e prioridade na loja de produtos oficiais. O valor adicional é de R$ 900, e a compra pode ser feita junto com o ingresso.